LeBron James : « Black Lives Matter n’est pas un mouvement. C’est un style de vie »

Les joueurs l’avaient annoncé, chaque prise de parole dans la « bulle » sera l’occasion de faire entendre leur voix et de prolonger le mouvement « Black Lives Matter ». Jerami Grant, Tobias Harris, Dwight Howard et d’autres ont cette semaine profité d’être en conférence de presse pour évoquer Breonna Taylor, tuée dans son sommeil par des policiers. Pour LeBron James, « Black Lives Matter » ne doit jamais s’éteindre.

« Beaucoup de personnes utilisent cette analogie, et parlent de Black Lives Matter comme d’un mouvement. Ce n’est pas un mouvement » insiste la star des Lakers. « Quand on est noir, ce n’est pas un mouvement. C’est un style de vie. On est là à dire que c’est un mouvement… OK, et après ? Ça va durer combien de temps ? « N’arrêtons pas ce mouvement ! » Non, c’est une manière de vivre. Quand on se lève, et qu’on est noir, c’est la vie de tous les jours. Cela ne devrait pas être un mouvement. Cela devrait être un style de vie. C’est ce que nous sommes. Je n’aime pas le terme « mouvement » car malheureusement, aux Etats-Unis et dans la société, il n’y a pas de foutu mouvement pour nous. Il n’y pas de mouvement. »

« Je comprends que vous puissiez le ressentir, mais vous ne pourrez jamais vraiment comprendre ce que c’est d’être un noir aux États-Unis »

LeBron James n’a jamais eu peur de s’engager. Depuis toujours, il multiplie les initiatives sociales et n’hésite pas à tacler les prises de décision et les paroles de Donald Trump. Plus que jamais, il souhaite que justice soit rendue pour tous les noirs et noires victimes de violences policières. « D’abord, je veux continuer de focaliser l’attention sur le fait que justice soit rendue à Breonna Taylor et sa famille et tout ce qui est impliqué dans cette situation. On souhaite que les policiers qui ont commis ce crime soient arrêtés. Nous en tant que NBA, et nous en tant que joueurs, et moi en tant que leader de cette ligue, je veux que sa famille le sache et je veux que l’Etat du Kentucky sache que nous en sommes convaincus, et nous voulons que justice soit rendue. »

Pour l’ailier des Lakers, c’est l’absence de vidéo qui fait que le décès de Breonna Taylor n’est pas mis sur le même plan que celui de George Floyd, et que deux des trois policiers n’ont pas été arrêtés.

« Est-ce qu’il faut une vidéo de Breonna qui se fait tuer pour réaliser que quelque chose ne va pas dans cette histoire ? » demande-t-il. « C’est juste écœurant… Vous ne pouvez pas comprendre. À moins d’être une personne de couleur, vous ne pouvez pas comprendre. Je comprends que vous puissiez le ressentir, mais vous ne pourrez jamais vraiment comprendre ce que c’est d’être un noir aux États-Unis« .