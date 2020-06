Mort de George Floyd : une réunion entre Kareem Abdul-Jabbar et les Lakers

Engagé de longue date dans des causes sociales et politiques, Kareem Abdul-Jabbar n’est jamais le dernier lorsqu’il s’agit de s’exprimer à propos de l’injustice faisant rage aux États-Unis et, plus globalement, dans la société actuelle. En témoigne justement sa tribune publiée il y a quelques jours dans le Los Angeles Times, à la suite de la mort de George Floyd sous le genou d’un policier blanc.

Ce n’est donc guère surprenant d’apprendre, toujours par ce journal californien, que le meilleur marqueur de l’histoire NBA a participé à une visioconférence organisée ce mardi par les Lakers, franchise au sein de laquelle il a évolué entre 1975 et 1989. « KAJ » a notamment été interrogé sur sa vision des problèmes de racisme, lui qui a débuté sa carrière dans les années 1960-1970, à une époque où les troubles civils étaient légion sur le sol américain.

Une réunion enrichissante

Joueurs, coachs et dirigeants de la franchise se sont donc entretenus avec Kareem Abdul-Jabbar durant environ une heure. Et, parmi les sujets abordés lors de cet appel, il y a bien évidemment eu les manifestations qui se sont déroulées aux États-Unis depuis une semaine, réclamant justice pour George Floyd.

Sans oublier les problèmes liés aux violences policières et au racisme. L’objectif étant de convenir de la façon dont l’organisation californienne pouvait aider à insuffler un climat moins hostile à Los Angeles et dans le pays.

Quant à LeBron James, également très investi dans cette cause et admiratif des réalisations de Kareem Abdul-Jabbar à ce niveau, il en a profité pour évoquer le racisme dont il a pu être la cible par le passé. Le « King » avait par exemple vu des tags racistes être inscrits sur le portail de sa maison, il y a maintenant trois ans.