LeBron James : « Il ne se passe pas un jour sans que je pense à Kobe »

Pour la deuxième fois depuis son arrivée dans la « bulle » il y a près de 15 jours, LeBron James s’est adressé à la presse. C’était en visioconférence, et pendant 12 minutes, le quadruple MVP a répondu aux questions de journalistes triés sur le volet. Les conditions n’étaient pas optimales, avec des problèmes de son, mais franchement qu’est-ce qui est normal aujourd’hui ?

« Tout le monde me demande comment ça se passe dans la bulle ou comment ça va se passer… et je réponds juste que c’est 2020, et que rien n’est normal en 2020. C’est 2020. Rien ne ressemble à ce que c’était, et qui sait si un jour, ça redeviendra normal ? Mais on s’adapte. On se concentre sur l’équipe, sur ce qu’on fait. C’est comme un tournoi AAU pour adultes » explique-t-il, tandis qu’il reconnaît que c’est difficile de ne pas voir sa mère : « C’est la première fois de ma vie que je suis éloigné d’elle aussi longtemps. »

Interrogé sur Kobe Bryant également, il assure que l’ancien scoreur des Lakers et sa fille, décédés il y a six mois, sont dans le cœur de tout le monde. « Il ne se passe pas un jour sans que je pense à Kobe. Il ne se passe un jour sans que notre franchise se souvienne de lui. Kobe et Gigi font partie de la famille. On porte toujours les numéros 24, 8 et 2 avec fierté en se souvenant combien ils étaient immenses. »

Autre sujet, qui va devenir brûlant au fil des jours, le trophée de MVP. La NBA a décidé que les huit matches ne compteraient pas pour le scrutin, et les médias sont donc déjà invités à faire leurs choix pour chaque récompense, et notamment celle de MVP.

Est-il déçu par cette décision alors qu’il avait mis le doute dans la tête des votants depuis le début de l’année ?

« Non, parce que ce sont des choses que je ne peux pas contrôler. Je pense avoir montré ce que j’étais capable de faire. Pas uniquement individuellement, mais aussi collectivement puisque nous sommes numéro 1 de la conférence Ouest » répond-il, avant de sourire et d’insister sur un reproche qu’on lui faisait dans le passé. « Il y avait beaucoup de débats sur le fait que LeBron était capable de faire des choses à l’Est, mais que ferait-il s’il venait à l’Ouest ? J’ai entendu tout ça… »

Et il a répondu.