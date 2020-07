Quel rôle pour Al Horford chez les Sixers ?

Avec Ben Simmons placé au poste d’ailier-fort et utilisé comme un « point forward », Brett Brown a entériné le choix de mettre Al Horford sur le banc. C’est la conclusion logique d’un constat : la greffe entre l’ancien de Boston et Joel Embiid n’a pas fonctionné.

C’est donc un nouvel équilibre qu’il faut établir et Brett Brown a un exemple précis pour l’illustrer.

« Le match contre les Clippers juste avant le All-Star Game », se souvient le coach à NBC Sports, en évoquant la rencontre du 11 février dernier. « C’est une bonne référence. Cela pourrait ressembler à ça. Horford avait été très intelligent défensivement. Il avait montré tout ce dont il était capable. »

Les Sixers l’avaient emporté à domicile (110-103) avec un duo Simmons – Embiid de haut niveau : 26 points chacun, et un triple-double pour le meneur. Al Horford, lui, était sorti du banc et avait compilé 9 points, 6 rebonds et 3 passes en 28 minutes. Lui et Embiid n’avaient partagé que neuf minutes ensemble.

Comme Brett Brown espère faire jouer davantage le pivot pendant les playoffs, il ne faudra pas s’attendre à les voir évoluer côte à côte beaucoup plus que quelques minutes. « Une des combinaisons qu’on n’a pas essayées aux entraînements depuis qu’on est arrivé à Orlando, c’est de mettre Horford et Embiid ensemble », reconnaît même l’entraîneur, tout en n’écartant pas cette possibilité.

De son côté, bien qu’il soit désormais remplaçant, qu’il ait réalisé ses meilleurs matches sans Joel Embiid et avoué sa méforme du début de saison, Al Horford semble convaincu que son duo avec son coéquipier peut fonctionner.

« Je n’en ai pas parlé avec le coach, mais la réalité, c’est que cela va arriver à un moment ou un autre », glisse l’ancien All-Star des Celtics et des Hawks à ESPN. « Je pense que ça va le faire et je ne veux pas que les gens en fassent une montagne. Parfois on jouera ensemble, parfois non, c’est ainsi. »