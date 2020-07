Al Horford admet qu’il n’était pas à son meilleur niveau physique cette saison

Incontournable à Atlanta puis à Boston, Al Horford a connu une première saison à Philadelphie bien compliquée. Incapable de trouver sa place, peu efficace aux côtés de Joel Embiid, il avait même rejoint le banc en février (qu’il pourrait retrouver à la reprise) avant d’être de nouveau placé dans le cinq majeur.



L’intérieur de 34 ans a livré un début de réponse à cette adaptation manquée. Même s’il n’a manqué que cinq matches, c’est son physique qui n’aurait pas été à la hauteur.

« Je n’étais probablement pas au niveau », déclare-t-il à NBC Sports. « Ce n’est pas une excuse. Je me sens beaucoup mieux désormais. La coupure a été bénéfique. Après, il va falloir passer d’une situation où on ne pouvait pas travailler à bosser individuellement, puis collectivement à Orlando. Avant d’entamer la transition rapide vers les matches. Je dois m’assurer de faire des progrès et d’être prêt pour les playoffs. »

Ben Simmons libéré de ses soucis au dos et en pleine santé, Joel Embiid revanchard après son exercice mi-figue, mi-raisin, les Sixers avaient tout à gagner de cette période de pause. C’est une nouvelle saison qui commence pour eux fin juillet et pour Horford également.

« Je veux simplement qu’on joue bien, à haut niveau. Pour qu’on réussisse, il faut que j’évolue avec Embiid de temps en temps. Je dois jouer avec plusieurs joueurs différents. Le coach décidera où il me place et quand il me fait jouer. Moi je dois simplement me tenir prêt pour le 17 août et le début des playoffs. »