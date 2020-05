Al Horford remplaçant à la reprise de la saison ?

C’était en février, juste avant le All-Star Game, Brett Brown décidait de tester Al Horford comme sixième homme. La formule « tall ball » avec Joel Embiid ne fonctionne pas, et c’est l’ancien intérieur des Celtics qui est sacrifié. Pour la première fois en 13 ans et sa saison rookie, il va débuter des matches comme remplaçant.

« On essaie de trouver des moyens de l’aider et d’aider l’équipe. Je sentais que c’était le moment approprié de le faire et voir ce que ce second cinq pouvait donner avec Al. On en jugera sur la façon dont je termine les matches » s’était ainsi justifié Brett Brown.

L’expérience sera courte : trois matches, pour deux victoires et une défaite. Il faut dire que Ben Simmons venait de se blesser, et Brett Brown avait besoin de taille et de création, Al Horford retrouvant sa place dans la raquette.

Shake Milton conservé comme titulaire ?

Mais selon The Athletic, Al Horford pourrait à nouveau retrouver le banc à l’occasion de la reprise de la saison.

Selon nos confrères, l’effectif sera au complet et on s’orienterait vers un cinq composé de Ben Simmons et Shake Milton à l’arrière, Josh Richardson et Tobias Harris sur les ailes, et Joel Embiid dans la raquette. Nos confrères précisent tout de même que ce cinq n’a jamais joué ensemble et se posera donc la question des automatismes.

Par ailleurs, l’inexpérience de Shake Milton, certes très bon avant la coupure, est tout de même délicate avant d’attaquer la dernière ligne droite.

Mais le principal, c’est l’équilibre et les Sixers ont passé les 3/4 de la saison à le chercher. Shake Milton apporte du tir et de la création alors que Ben Simmons et Tobias Harris sont davantage des joueurs qui pénètrent et donc… se heurtent à Joel Embiid et/ou Horford. Si la NBA décide de jouer 72 matches de saison régulière avant les playoffs, les Sixers auront 7 matches à disputer. Ce sera idéal pour trouver la bonne formule.