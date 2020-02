Al Horford pas trop fâché de sortir du banc des 76ers

« Tout est sur la table. Si ça nous rend meilleur, on le fera. » Après l’avoir évoqué il y a quelques jours, Brett Brown est finalement passé à l’acte : cette nuit face aux Clippers, le coach a fait sortir Al Horford de son cinq majeur pour l’utiliser comme remplaçant. L’intérieur en avait été informé la veille par son coach.

Brett Brown avait spécifiquement justifié ce choix en évoquant le « problème de small ball » que les Angelenos posaient. Pour démarrer la rencontre, il a ainsi préféré voir Joel Embiid s’occuper de Ivica Zubac, et Tobias Harris de Marcus Morris. Introduit dans le cinq, le bouillant Furkan Korkmaz, qui a rendu feuille vierge cette nuit, se chargeait de Lou Williams.

La réaction d’Al Horford face à ce choix ? « Je l’ai juste accepté. Évidemment que ce n’est pas la position dans laquelle je me voyais mais c’est ce qui était le mieux pour l’équipe. » L’intérieur n’avait plus connu cette « position » depuis novembre 2007 et sa saison rookie. En plus de 800 matches dans la ligue, Al Horford n’a ainsi connu que quatre matches en tant que remplaçant.

« Je crois honnêtement que ça ne change pas grand-chose par rapport à ce que je faisais avant »

« Je crois honnêtement que ça ne change pas grand-chose par rapport à ce que je faisais avant », relativise l’intérieur, auteur de 9 points (3/4), 6 rebonds et 3 passes dans la victoire. Le tout en 28 minutes, soit à peu près son temps de jeu moyen sur la saison. Joel Embiid en a joué autant mais les deux hommes ont beaucoup moins joué ensemble, Al Horford ayant passé la soirée à remplacer le pivot titulaire.

Tout l’enjeu ici étant de trouver la meilleure combinaison entre les deux hommes, avec un « spacing » suffisant pour profiter au mieux de leurs qualités. « Je lui en ai parlé, » note Brett Brown. « On essaie de trouver des moyens de l’aider et d’aider l’équipe. Je sentais que c’était le moment approprié de le faire et voir ce que ce second cinq pouvait donner avec Al. On en jugera sur la façon dont je termine les matches. »

« J’essaye de rester aussi engagé et concentré que possible pour avoir un impact », termine le joueur de 33 ans, qui ne s’imaginait sans doute pas un tel scénario en signant à Philly pour quatre ans et près de 100 millions de dollars.