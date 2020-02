Déçu par la saison des Sixers, Elton Brand affiche son soutien à Brett Brown… pour l’instant

« On en avait besoin de celle-ci. » Ben Simmons et les Sixers peuvent souffler. Après quatre revers de suite lors d’un « road trip » désastreux (écart moyen de -18…), ils viennent de renouer avec le succès face aux Grizzlies. Cette victoire leur permet de se maintenir à la 5e place de leur conférence. Une position toutefois bien en-deçà des attentes d’une franchise qui souhaite s’inviter en Finals NBA.

Au lendemain de la « trade deadline », Elton Brand a ainsi tenu une conférence de presse pour faire le point sur la situation de l’équipe. « Je sais que nous valons mieux que ce que l’équipe a montré récemment, » commence par avancer le dirigeant. « Mais ne vous y trompez pas : nous sommes déçus par notre manière de jouer ces derniers temps. Les joueurs comprennent qu’ils doivent mieux faire. La franchise toute entière doit mieux faire. »

Sa prise de parole intervient quelques heures après les ajustements d’effectif auquel il vient de procéder. Exit James Ennis (Orlando) et Trey Burke alors que Alec Burks et Glenn Robinson III font le chemin inverse, en provenance de Golden State. Les deux recrues pourraient démarrer dimanche prochain face aux Bulls.

Des retouches dans le roster, mais aucun changement à venir parmi le staff et particulièrement pour Brett Brown. Le remercier à une trentaine de matches des playoffs ? Périlleux… « Je crois en sa capacité de diriger cette équipe, » affiche Elton Brand qui ne veut toutefois pas garantir que le coach finira la saison sur le banc. « Je serai responsable de cette décision le moment venu. J’ai parlé à Brett et on travaille tous les jours pour régler ce problème. »

Une partie du « problème » des Sixers est lié à leurs difficultés à évoluer hors de leurs bases. Meilleure équipe de la ligue dans son antre (23 victoires – 2 défaites), Philadelphie est l’une des moins à l’aise à l’extérieur parmi les grosses écuries de la ligue : seulement 9 victoires en 28 matches. Bonne nouvelle pour Brett Brown, qui n’exclut pas l’idée d’utiliser Al Horford en sixième homme, leurs trois prochains matches sont au Wells Fargo Center.