Les Sixers arrêtent leur série de défaites à domicile face aux Grizzlies

Les Sixers débutent en imposant une grosse pression défensive. Cela fait déjouer les Grizzlies, qui perdent de nombreux ballons. Problème : excepté Joel Embiid (8 points, 6 rebonds), l’attaque des locaux n’est pas au point. Ils connaissent trois minutes sans le moindre panier marqué, laissant Memphis revenir au score (12-12).

Le match peine à s’emballer malgré l’entrée des remplaçants. Jusqu’à ce que l’on arrive dans les deux dernières minutes du premier acte. Furkan Korkmaz (7 points) et Tyus Jones (9 points) alimentent le scoring pour chaque équipe et se répondent coup pour coup tandis que Ben Simmons vient claquer un gros dunk en pénétration. Quant à Joel Embiid et Josh Richardson, ils nous gratifient l’un après l’autre d’un gros « chasedown block ». Philadelphie vire en tête après douze minutes (26-25).

Furkan Korkmaz prend feu

Entre défense et maladresse, le deuxième quart-temps met du temps à démarrer. Après trois minutes sans panier marqué, mais pour les Grizzlies cette fois-ci, l’envolée de Ja Morant réveille le Wells Fargo Center. Le retour en jeu de Ben Simmons coïncide avec le 7-0 des Sixers. Le premier vrai run du match (37-31). Toujours aussi chaud, Korkmaz enchaîne les tirs à 3-points : 20 points pour le Turc à la pause ! Sous son impulsion, et celle d’un Ben Simmons à 16 unités, Philadelphie prend le large et mène 58-44 à la mi-temps. Quant à Joel Embiid, il est déjà en double-double.

Au retour des vestiaires, les Sixers continuent sur leur lancée. Ils infligent un 7-2 à Memphis, forçant Tyler Jenkins à prendre un temps-mort rapide. Mais l’écart ne cesse d’augmenter et va même atteindre la trentaine de points (82-53). Grâce notamment au coup de chaud de Tobias Harris. L’ailier va inscrire 11 unités dans le quart-temps, permettant à son équipe de ne pas être impactée par l’absence d’Embiid. Touché à la nuque, le All-Star ne sera pas revenu en jeu après la pause. Sans conséquences pour Philadelphie, loin devant à douze minutes du terme (97-66).

« Home sweet home »

Et bien évidemment, ce quatrième quart-temps sera sans suspens ni intérêt. Il permettra simplement aux joueurs de banc de se dégourdir les jambes et de soigner leurs statistiques personnelles. Memphis aura réussi à rendre l’écart (beaucoup) moins gênant mais victoire tranquille des Sixers (119-107), qui mettent ainsi fin à leur série de quatre défaites. Et, ce, malgré une entame compliquée. Ils tenteront d’enchaîner après-demain, face aux Bulls.

Avec ses 34 points, Furkan Korkmaz établit lui son nouveau record en carrière. Le Turc aura été énorme du début à la fin, bien épaulé par Ben Simmons (22 points et 10 passes) et Tobias Harris (21 points). Côté Grizzlies, rien à signaler. Personne n’aura véritablement existé et c’est un petit coup d’arrêt pour la franchise du Tennessee, qui avait remporté six de ses sept derniers matchs. Elle tentera de se relancer dans deux jours, à Washington.