Furkan Korkmaz, le renfort interne des Sixers

Touchés par un manque d’alchimie, les Sixers étaient au bord de la crise de nerfs il y a trois jours après leur quatrième défaite de suite : pourquoi ce groupe plein de talents ne gagne-t-il pas, se demandait-on alors à Philly ?

Comme souvent depuis le début de la saison – et comme à Boston l’an passé – la question du leadership est revenu sur la table, entre un Joel Embiid en pleine déprime, un Ben Simmons trop discret, un Al Horford qui ne trouve pas sa place. Trois jours plus tard, le problème n’est pas réglé, mais les Sixers ont gagné deux fois de suite grâce à cette lumière venue de là où on ne l’attendait pas. Du banc. De Furkan Korkmaz.

Un Brett Brown reconnaissant

Au milieu de cette crise, des mouvements de la « trade deadline », le Turc est sorti de sa boîte pour booster son équipe. Contre Memphis d’abord, avec 34 points à 13/17 dont 7/9 à 3-points, puis Chicago hier soir, avec 31 points à 12/17 dont 6/11 de loin. Depuis qu’on prend en compte les statistiques des remplaçants, il est le seul Sixer avec J.J. Redick à avoir enchaîné deux rencontres à plus de 30 points en sortie de banc.

Brett Brown l’avait-il déjà vu aussi confiant ? « Non » confie l’entraîneur, qui a bien fait de lui donner du temps de jeu. « Mais les choses que je vois derrière les stats le montrent. Tout le monde le voit balancer des bombes de loin. Il arrive à transformer des ballons compliqués en tirs primés. Mais je le vois devenir un meilleur passeur, il progresse aussi en défense. Il devient un de nos joueurs clés, dans une super équipe. Je ne l’ai jamais vu aussi confiant depuis que je le coache. Mais je le redis : ça repose sur bien plus que ses 3-points. »

Une confiance qu’il puise au sein du club, malgré la période difficile que celui-ci rencontre. « Je la ressens de la part de mes coéquipiers, de mon staff, des gars qui travaillent dans cette franchise » liste le Turc. « On prend du plaisir ensemble. Je pense qu’il y a un vrai lien qui affecte notre basket. » D’où l’intérêt pour Joel Embiid de retrouver le sourire – et de ne pas forcément mettre son doigt sur la bouche comme pour signifier à son public de se taire, ce qu’il a fait hier soir après un 3-points dans le « money time ».

Du « spacing » bienvenu

Philadelphie cherchait du renfort, un shooteur capable de créer, et elle a fait venir cette semaine Alec Burks ainsi que Glen Robinson III, que la direction pistait depuis quelques temps.

Mais c’est bien un des « role players » qui était là, le joueur le plus ancien de l’effectif après Joel Embiid et Ben Simmons, qui est en train d’apporter un gros soutien à l’équipe en apportant ce « spacing » tant recherché.

« J’essaie juste de jouer mon meilleur basket. Mon point fort, c’est mon tir. Je ne crois pas avoir à parler de ça. Je dois juste le montrer sur le parquet à chaque match parce que je sais que tout le monde se bat pour des minutes. J’en suis conscient, et je vais simplement continuer de jouer mon jeu. »