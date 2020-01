Au bord de la crise, les Sixers chercheraient un shooteur

Avant le début de saison, il y avait des craintes sur la stratégie des Sixers qui avaient préféré tout miser sur Al Horford plutôt que de maintenir sa confiance dans le même groupe. Force est de constater que les doutes étaient justifiés. L’équipe ne joue pas bien, et Horford n’y a toujours pas trouvé sa place. Ben Simmons, pourtant très bon cette nuit, a du mal à se coordonner avec Joel Embiid, et l’équipe a encaissé cette nuit un 4e revers de suite.

« Ça craint de perdre quatre matches et de suite, et je n’ai pas l’impression qu’on s’améliore » lâche Joel Embiid dans le vestiaire. « C’est frustrant… Il n’y a que la victoire qui m’intéresse. Ça me mine le moral. Ça craint… Il va falloir trouver une solution. J’imagine qu’il faut continue de se battre. »

Pour Ben Simmons, l’heure n’est pas à l’abattement même si ce matin, Philly pointe à la 6e place. « On doit rester soudés. On ne peut pas s’écarter les uns des autres. On doit se comporter en équipe. » Peut-être s’agit-il d’une réponse à la pique récente d’Embiid à son égard…

La solution est-elle interne ?

Le problème, c’est que le groupe est mal conçu, et qu’il n’y a plus J.J. Redick pour écarter les défenses et ainsi créer de l’espace pour Joel Embiid. « Je suis pris à deux à chaque fois que j’ai la balle, et tout le monde blinde la raquette, donc c’est difficile de faire circuler la balle, et de simplement trouver des moyens de marquer. »

Justement, ESPN annonce que les dirigeants en seraient conscients et qu’ils envisagent de recruter un shooteur, plutôt créateur, pour apporter une menace à 3-points. Mais qui sacrifier ? Pour Tobias Harris, la solution est interne.

« On doit trouver un équilibre dans notre manière de combiner nos talents sur le terrain » estime l’ailier de Philadelphie. « Je pense qu’on y arrivera si on continue de faire circuler la balle, de jouer les uns pour les autres, et de faire ces petites choses pour son équipier. On doit mieux le faire que maintenant, et on doit se faire violence. On a beaucoup de talents, mais dans le même temps, on doit faire en sorte de mieux les assembler. »