Grâce à Furkan Korkmaz, les Sixers restent maîtres à domicile face aux Bulls

Critiqué et à juste titre, Joel Embiid semble vouloir envoyer un message dans ce début de match. Le Camerounais montre ses muscles près du cercle et inscrit 8 des 12 premiers points de son équipe. Pour les Bulls, c’est le surprenant Luke Kornet qui se montre à son avantage et qui force Brett Brown a stoppé le jeu (15-12).

Enfin avec un effectif au complet et un banc renforcé, Philadelphie peut modifier ses rotations. Déjà en verve contre Memphis, Furkan Korkmaz semble être toujours aussi chaud.

Ses tirs à 3-points en première intention enflamment la salle et les Sixers étouffent des Bulls incapables de lutter face à ce jeu de transition. Le jeune Turc est sur une autre planète et petit à petit, il se montre indispensable à son équipe. Il marque 17 points dans le premier quart-temps (38-25).

Le talent de Furkan Korkmaz parle encore

Malgré un rythme en attaque un peu moins soutenu, Philly continue de faire la course en tête. Le jeune Coby White tente d’apporter toute sa fougue mais les Sixers ont toujours la main sur cette rencontre. Glen Robinson III connait ses premières minutes sous le maillot de Philadelphie et ce dernier se met vite au diapason. Chicago tente des choses, mais leurs adversaires trouvent des solutions en attaque. L’adresse de Tobias Harris, la vitesse de Ben Simmons ou la fougue de Matisse Thybulle permettent aux Sixers de contrôler cette première période (52-39).

Et pourtant, tout le monde sait bien que cette équipe peut se liquéfier en peu de temps. Bien maîtrisé pour l’instant, Zach LaVine monte en puissance. Plus agressif vers le cercle, il fait tomber les fautes et score sur la ligne des lancers. Rappelé à la rescousse, Joel Embiid fait quelques mauvais choix en attaque mais, à l’inverse, sa présence au contre permet aux Sixers de limiter la casse dans cette fin de première mi-temps compliquée (60-55).

Philly face à ses démons

Le doute s’est installé chez les coéquipiers de Ben Simmons. Offensivement, il ne se passe plus rien et les Bulls prennent les commandes grâce à un LaVine de plus en plus dominateur et adroit à 3-points (61-60).

Brett Brown va devoir s’ajuster. Joel Embiid est trouvé trop loin du cercle et son équipe ne score pas assez de points dans la raquette. Défensivement, elle laisse naviguer trop facilement le ballon.

Heureusement que Furkan Korkmaz est de retour sur le parquet pour faire ce qu’il fait de mieux : envoyer des bombinettes à 3-points. Mais le sniper turc ne peut pas tout faire seul et Philadelphie va vite devoir retrouver sa justesse du premier acte dans les 12 dernières minutes (85-85).

Sifflé par son public il y a deux jours, Joel Embiid n’a pas encore retrouvé son niveau de l’an dernier. Déçu par ses prestations, son attitude laisse parfois à désirer. Mais son début de quart temps semble montrer qu’il a envie d’aider ce soir son équipe à gagner. Enfin trouvé près du cercle sur du pick-and-roll, il arrive à dominer assez facilement.

Dans le sillage de leur leader, Furkan Korkmaz et Robinson III montrent une certaine agressivité offensive sur les ailes et Philadelphie prend le large (97-89).

Joel Embiid et son doigt sur la bouche…

Mais tout reste fragile pour des Sixers qui n’arrivent toujours pas à défendre les tirs lointains de Kornet ou les drives de LaVine. Heureusement, l’indispensable Korkmaz brille et maintien les 10 points d’avance des siens (111-101).

D’un nouveau coup de poignet magique, Luke Kornet ramène son équipe à deux possessions (114-119), mais Joel Embiid, excellent dans ce dernier quart-temps, veut rappeler à tout le monde qu’il reste malgré les difficultés du moment l’un des meilleurs à son poste en NBA.

Trouvé par Ben Simmons à 3-points, il score et met un terme à tout suspense. Doigt sur la bouche, il célèbre ce panier qui fait du bien à toute une salle et qui doit aussi lui faire du bien au moral. Philly a souffert mais Philly remporte son 23e match à domicile (23-2) face à une vaillante équipe de Chicago (118-111).