Portés par un excellent Ben Simmons, les Sixers viennent à bout des Clippers

Comme attendu, le début de match est équilibré entre ces deux équipes qui visent le titre. Toujours aussi à l’aise et agressifs à domicile, les Sixers infligent très vite un 12-0 aux Clippers, malgré la sortie rapide pour deux fautes de Joel Embiid (imité quelques instants plus tard par Kawhi Leonard). C’est le premier gros « run » de la partie (20-11).

Les Californiens se relancent quelque peu grâce à leurs remplaçants mais Tobias Harris (11 points) ne cesse d’attaquer le cercle avec succès, coupant court à leurs espoirs de retour. L’ailier fait souffrir son ancienne équipe et permet à Philadelphie de faire la course en tête après un quart-temps (30-22).

Le mano a mano débute

À la reprise, l’intensité physique des Sixers, et de Ben Simmons, continue de faire mal aux Angelenos. Mais ces derniers trouvent enfin de l’adresse extérieure, grâce notamment à Kawhi Leonard. Ils passent un 9-0 aux locaux et, contre toute attente, les Clippers sont revenus au score en un claquement de doigts (38-35). Après un énorme contre d’Ivica Zubac, ils repassent même devant.

Heureusement pour Philadelphie, Joel Embiid (12 points) se balade dans la raquette adverse tandis que Ben Simmons (16 points) est omniprésent, tant défensivement qu’offensivement. Même si cela ne se traduit pas au score puisque Los Angeles peut compter sur un groupe très dense, avec un Kawhi Leonard à 17 unités en fer de lance. À la pause, c’est une égalité parfaite (54-54). Le choc est lancé !

Au retour des vestiaires, Joel Embiid et Ben Simmons continuent d’alimenter la marque de leur équipe à tour de rôle. Dans leur sillage, les Sixers se détachent une nouvelle fois (70-59). Les Clippers n’arrivent à rien en attaque, jusqu’à ce que Landry Shamet ne revienne en jeu pour inscrire 11 points dans le quart-temps. Problème : ils sont incapables de faire les « stops » nécessaires en défense pour combler leur retard.

Kawhi Leonard décide ensuite de ressortir de sa boîte pour enchaîner plusieurs actions positives de chaque côté du parquet, freinant notamment Ben Simmons. Contre vents et marées, et comme par magie, Los Angeles recolle une fois de plus (81-77). Le dernier acte promet d’être intense et disputé !

Ambiance de playoffs

En début de quart-temps, avec « The Klaw » au repos, tous les ballons passent par Paul George, fantomatique jusqu’ici. Il se fera surtout remarquer pour ses deux fautes offensives successives. Celui qui se met vraiment en route, c’est Lou Williams, qui inscrit deux 3-points coup sur coup. Mais le retour en jeu de Ben Simmons permet aux Sixers de garder le cap (96-90).

D’une nouvelle réussite primée puis d’un « and-one », Josh Richardson repousse les Clippers au-delà des dix unités (105-94). L’ancien du Heat est l’homme fort du 4e quart-temps côté Philly, marquant 17 de ses 21 points dans la période. Les joueurs de Doc Rivers n’abdiquent pas pour autant, avec un 3-points immédiat de Marcus Morris.

La tension monte d’un cran à trois minutes de la fin. Preuve en est, cet accrochage entre la nouvelle recrue de Los Angeles et Joel Embiid. Quelques instants plus tard, le pivot camerounais nous offrira un énorme contre sur ce même Morris et n’oubliera pas de le « trashtalker ». Dans la foulée, Matisse Thybulle plantera le tir derrière l’arc synonyme de « dagger », sur une offrande de Ben Simmons (109-97). Le meneur australien validera, dans le même temps, son excellent match avec un nouveau triple-double : 26 points, 12 rebonds, 10 passes. Les Sixers s’imposent donc (110-103) dans une rencontre qui a tenu toutes ses promesses. C’est leur troisième victoire de rang.

Aux côtés de « Benny », Joel Embiid (26 points) aura fait souffrir les intérieurs des Clippers. Les apports de Josh Richardson, Tobias Harris (17 points, 12 rebonds) et Al Horford, qui sortait du banc pour la première fois depuis novembre 2007 en saison régulière, auront eux aussi été primordiaux. En face, Kawhi Leonard (30 points, 9 passes) a brillé mais aura manqué de soutien, Paul George et Lou Williams ayant pas mal arrosé. Los Angeles aura encore un match à jouer avant le All-Star break, à Boston, tandis que Philadelphie peut désormais souffler une dizaine de jours.