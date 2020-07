Pacers : Victor Oladipo attendu au premier match de préparation, pas Domantas Sabonis

Jouera ou jouera pas ? Après avoir annoncé tirer un trait sur la reprise, puis fait machine arrière, Victor Oladipo est attendu par son entraîneur sur le terrain jeudi, pour le premier match de préparation des Pacers, face aux Blazers.

« Il participe à tous les entraînements et il a l’air en forme. Le premier match est jeudi et on verra, en fonction de comment nos gars se sentent, combien de minutes on peut leur donner » explique ainsi l’entraîneur.

« Pour l’instant, il n’y a de restrictions pour personne sauf Domantas Sabonis. À part lui, je m’attends à ce que tout le monde soit prêt. » La bonne nouvelle est donc accompagnée d’une mauvaise pour Indiana : le fils d’Arvydas, qui souffre de la voute plantaire et ne peut pas mettre du poids dessus selon son coach, ne pourra pas jouer jeudi, ni le match suivant, et sera donc réévalué dans une semaine.