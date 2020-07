Pour le trophée de meilleur défenseur de l’année, Rudy Gobert se prépare à une lutte très serrée

Comme Frank Vogel l’a fait avec les Lakers, le Jazz fait marcher le lobbying interne en vue des prochaines récompenses de fin de saison. Joe Ingles a déjà fait de Rudy Gobert son favori pour le titre de meilleur défenseur de l’année et l’intéressé a lui-même été amené à se prononcer sur un potentiel troisième sacre consécutif.

« Je pense que chaque année est différente, » a-t-il répondu. « Bien sûr, cette année a été particulière puisqu’on a arrêté la saison au moment où ça commençait à être le plus important. C’est vraiment différent, il s’est passé beaucoup de choses, mais je pense clairement que je devrais être dans la course. On parle des choses que tu fais pour ton équipe, chaque soir. Il y a des gars dans d’autres équipes qui ont également fait du super boulot donc ça va être intéressant de voir comment ça va se passer ».

Un duel à trois avec Giannis Antetokounmpo et Anthony Davis

Il y a trois semaines, The Athletic avait réalisé un sondage en consultant 33 coachs et assistants ayant officié cette saison en NBA. Ces derniers avaient été invités à donner leur avis, en restant anonymes, sur le titre de meilleur défenseur de l’année et sur leurs deux meilleurs cinq défensifs. Concernant le « DPOY », Rudy Gobert arrive en tête avec 52 points, à égalité avec Giannis Antetokounmpo. La bataille s’annonce donc rude alors qu’Anthony Davis pourrait également se mêler à la lutte.

Même si les résultats et performances sur la fin de saison régulière dans la « bulle » ne seront pas pris en compte pour les distinctions de fin de saison, Rudy Gobert espère garder le même rendement, mettant en avant la communication alors que les joueurs auront tout le loisir de mieux communiquer entre eux.

Plus globalement, l’absence de fans ne l’inquiète pas plus que ça, le Français sera tout aussi concentré que dans un environnement normal.

« Le fait de ne pas recevoir l’énergie de la part des fans va rendre le tout un peu différent. Mais en même temps, on s’entraîne tous les jours sans fans et quand on est sur le terrain, on est dans notre bulle et on oublie un peu ce qu’il y a autour de nous. Personnellement, je ne pense pas que ça fera une grande différence. Je ne peux pas parler pour les autres, mais quand tu es dans le match, tu es concentré sur ce que tu as à faire », a-t-il ajouté.