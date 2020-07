Les coaches dévoilent leurs All-NBA Defensive Teams

Jusqu’en 2013, ce sont les coaches qui votaient pour les deux meilleurs cinq défensifs de l’année. Depuis, ce sont les médias qui ont pris le relais, mais The Athletic a décidé de revenir à l’ancienne formule, en demandant de manière anonyme, à 33 entraîneurs et assistants de dévoiler leurs choix pour les All-NBA Defensive Team.

Même si le Jazz a été moins souverain en défense cette saison, le double tenant du trophée reste une référence pour les coaches. Rudy Gobert obtient ainsi 55 points, soit 25 places dans le 1er cinq défensif, et 5 dans le second. Même total pour Giannis Antetokounmpo, 2e des votes pour le Defensive Player Of The Year en 2019.

A leurs côtés, dans ce premier cinq, Marcus Smart, Kawhi Leonard et Ben Simmons. C’est la vraie surprise de ce premier cinq. « Sa polyvalence, sa taille… Il peut défendre sur les cinq positions » se justifie un coach qui a voté pour le meneur des Sixers. « A cette époque où les positions ont disparu dans le basket, on veut ce type de défenseur sur le terrain. »

Kawhi Leonard continue d’avoir de grands fans en NBA. « Il est très, très discipliné techniquement en défense. Il va sur le ballon et il ne néglige aucun angle » explique un autre coach. « Il sait comment très bien utiliser ses mains ». Pour un autre entraîneur, « les interceptions de Leonard sont incroyables. A chaque fois que sa main est près du ballon, il va dessus. Il n’y a pas de 50-50 avec Kawhi. C’est 95-5 en sa faveur. »

Dans le second cinq, on trouve l’un des favoris pour cette saison, Anthony Davis. L’ailier-fort des Lakers obtient 19 places dans le premier cinq, mais c’est insuffisant pour devancer Giannis Antetokounmpo ou Kawhi Leonard sur les ailes. A ses côtés, Eric Bledsoe et Pat Beverley à l’arrière, P.J. Tucker à l’aile et Bam Adebayo au pivot.

Sur le plan individuel, et le trophée de Defensive Player Of The Year, égalité entre Antetokounmpo et Gobert, et Davis est sur la 3e marche du podium.

NBA All-Defensive Teams 2019

1st Team : Rudy Gobert, Paul George, Giannis Antetokounmpo, Marcus Smart et Eric Bledsoe.

2nd Team : Joel Embiid, Draymond Green, Kawhi Leonard, Jrue Holiday et Klay Thompson.