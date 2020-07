Le grand retour de « Headband Joe » ?

Petit rappel historique. La première apparition en public du superhéros des temps modernes « Headband Joe » remonte au 12 novembre 2018, suite à une collision entre MarShon Brooks et Joe Ingles, contraignant l’Australien à porter un bandeau de fortune avec un style inimitable, afin de soigner son arcade sanguinolente.

De retour sur le parquet de Memphis, il avait alors permis au Jazz de l’emporter 96-88 grâce à une passe décisive et un 3-points salvateur à 45 secondes de la fin.

Influenceur mode à ses heures perdues avec son « swag naturel », le joueur du Jazz s’était alors rendu compte de la transformation physique que pouvait générer le simple port de ce bandeau. Le phénomène a pris une ampleur incontrôlée, allant jusqu’à la commercialisation de « hoodies » à sa gloire… « Headband Joe » était né, déclenchant autant l’admiration que l’hilarité à chaque apparition.

Un « scrimmage » pour se décider

En ces temps de crise sanitaire mondiale, « Headband Joe » s’est senti le devoir de revenir occuper le devant de la scène, rappelant au passage la raison pour laquelle le « Boomer » a ressorti son accessoire fétiche durant les premiers entraînements individuels mis en place à Salt Lake City.

« Un jour, alors que nous étions à la salle, je le portais pour amuser la galerie, parce que Mike (Conley) avait le sien et qu’on shootait le même jour, » a déclaré Joe Ingles. « Dennis Lindsey (vice-président exécutif des opérations basket du Jazz) se tenait sur ce truc qui surplombe le centre d’entraînement et a commencé à me crier dessus pour me dire à quel point ça ne m’allait pas. Alors je me suis dit que j’allais continuer à le porter, si Dennis le détestait tant que ça ».

Aux dernières nouvelles, Joe Ingles n’avait toujours pas réussi à se défaire de son « headband », le portant ainsi lors d’un point presse organisé dimanche. Le verra-t-on avec son bandeau pour un match officiel ? Faut-il s’attendre à le voir développer de nouveaux super-pouvoirs ? Le suspense reste entier…

« Les chances pour que je joue avec dans la « bulle » sont très faibles. Mais si je joue avec à un « scrimmage » et que je fais un bon match, je peux vous promettre que je vais continuer à le porter », a-t-il lancé.

Un troisième trophée de meilleur défenseur pour Rudy Gobert ?

Dans un registre un peu plus sérieux, Joe Ingles s’est également prononcé sur le trophée du futur meilleur défenseur de la ligue et verrait d’un bon œil une troisième distinction consécutive pour Rudy Gobert, qu’il voit progresser depuis 2014. Le tout sans « super-headband », ce qui force effectivement le respect.

« J’espère bien, » a-t-il ajouté. « Je pense que depuis quelques années, il est évidemment en haut de l’affiche. Est-ce que je pense qu’il est le meilleur défenseur de la ligue ? Absolument ».