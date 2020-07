Pour Frank Vogel, LeBron James doit être MVP et Anthony Davis meilleur défenseur de l’année

Hier, Mike Budenholzer expliquait pourquoi Giannis Antetokounmpo devait être MVP pour la deuxième année de suite, la NBA ayant confirmé que les votes pour le trophée ne tiendraient pas compte des matchs dans la « bulle ».

Quelques heures plus tard, c’est Frank Vogel qui s’est mué en lobbyiste pour ses joueurs.

« Personne n’a plus d’impact sur la victoire que LeBron James. Je pense qu’il devrait être le MVP cette année », a ainsi affirmé le coach des Lakers. « Je crois qu’il devrait être le MVP et je crois qu’Anthony Davis devrait être le meilleur défenseur de l’année. J’espère que ces récompenses iront à nos deux joueurs. »

Pour l’ancien technicien des Pacers, tout part de la défense.

« Nous sommes la troisième meilleure défense de la NBA, la meilleure de l’Ouest, et cela vient en grande partie de l’engagement de [LeBron] James cette saison, qui a été plus important que ces dernières années d’après ce qu’on m’a dit, ce qui nous a vraiment propulsés. Comme je l’ai dit, j’espère que ces deux prix iront à ces deux joueurs. »

Moins scoreur (avec 25.7 points par match, il n’a jamais si peu marqué depuis sa saison rookie), LeBron James est donc plus investi dans l’aspect défensif mais Frank Vogel rappelle qu’il est toujours capable de dominer les rencontres, comme il l’avait montré avant l’interruption de la saison, face aux Bucks et aux Clippers.

« Ce week-end-là, LeBron a accepté la mission la plus difficile des deux matchs. Il a défendu sur Kawhi face aux Clippers et il a fait un excellent travail sur lui. Et puis il a défendu sur Giannis face aux Bucks quand AD avait des problèmes de faute et il a fait un excellent travail dans ces deux situations. Je pense que ce week-end a probablement été un bon indicateur ou un bonne grille d’évaluation » conclut ainsi le coach.

Suffisant pour effacer dans l’esprit des votants l’impression laissée par Giannis Antetokounmpo avant ça ?