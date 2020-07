Leur saison est déjà terminée : retour sur les Hornets 2019-2020

Le GM de la franchise, Mitch Kupchak, est monté au front peu après le départ retentissant de Kemba Walker l’été dernier, affirmant du bout des lèvres que la saison 2019-2020 n’allait pas être une phase de reconstruction et que ses Hornets allaient être compétitifs.

Sans doute espérait-il un Terry Rozier davantage leader qu’il ne l’a été. Quoiqu’il en soit, à l’heure du bilan, difficile de ne pas résumer cet exercice 2019-2020 comme une saison de transition post-Kemba Walker.

Avec des choix forts concernant les vétérans comme Marvin Williams et Michael Kidd-Gilchrist, libérés en cours d’exercice ou Nicolas Batum, qui n’a disputé que 22 matchs et n’est plus entré en jeu après le « NBA Paris Game ». La carte jeune a été jouée à fond par James Borrego avec un noyau dur composé de Devonte’ Graham, Malik Monk, les jumeaux Caleb et Cody Martin, Dwyane Bacon, Miles Bridges et le rookie PJ Washington. Du haut de leurs 27 ans, Bismack Biyombo et Cody Zeller faisaient presque figure de vétérans !

L’éclosion de Devonte’ Graham

Si le bilan après 65 matchs est donc loin d’être satisfaisant (23v-42d), on peut dire en revanche que les Hornets ont réussi à développer leurs jeunes. À l’exception de Dwyane Bacon, qui avait pourtant bien fini en 2018-2019 et Malik Monk, qui manque encore de régularité et dont la saison a été entachée d’une suspension, le reste de la jeune garde des Hornets a répondu présent.

On retiendra notamment l’éclosion de Devonte’ Graham dès le début de saison, qui a au passage réussi à reléguer les débuts de Terry Rozier au second rang avec de grosses performances ponctuées d’un match à 40 points mi-décembre sur le parquet des Nets. Pour sa deuxième saison en NBA, le meneur a ainsi terminé meilleur marqueur, passeur et intercepteur de son équipe (18.2 points, 7.5 passes décisives, 1 interception en moyenne par match).

À ses côtés, Miles Bridges a également réalisé un deuxième exercice plutôt convaincant en progressant dans tous les secteurs de jeu, tandis que les jumeaux Caleb et Cody Martin ont progressivement pris leurs marques et ont ensuite su se montrer indispensables. Enfin, la saison du rookie PJ Washington a elle aussi été prometteuse, le poste 4 ayant confirmé qu’il avait le profil parfait pour évoluer en NBA, culminant à un joli 37.4% de réussite derrière l’arc en quatre tentatives par match.

Même s’il termine sa première saison en Caroline du Nord avec une ligne de stats et des pourcentages honorables, Terry Rozier a globalement peiné à endosser ce rôle de leader, laissé vacant par Kemba Walker et auquel il aspirait. Mais la perspective globale reste intéressante pour l’avenir. Et à l’arrivée, les Hornets ont tout de même échappé à la dernière place de la conférence Est qui leur était promise par les bookmakers en début de saison.

La situation contractuelle

Après s’être libérés des contrats de Michael Kidd-Gilchrist et Marvin Williams, les Hornets vont également voir le contrat à 17 millions par saison de Bismack Biyombo prendre fin. Nicolas Batum dispose d’une « player option » à 27.1 millions de dollars qu’il devrait activer, mais sa sortie début mars, lorsqu’il a déclaré qu’il ne se voyait pas faire partie de l’avenir des Hornets a entretenu le flou sur sa future décision.

Même si le Français venait à honorer sa dernière année de contrat, le salary cap de Charlotte culminerait seulement à un peu plus de 76 millions de dollars, soit la plus grosse marge de manœuvre financière à disposition du « front office » ces dernières années. Les Hornets en profiteront sans doute pour prolonger Devonte’ Graham, peut-être resigner Dwyane Bacon et/ou Willy Hernangomez, mais auront encore bien de quoi agrémenter leur roster d’un voire deux gros free agents. La priorité serait alors de recruter à l’intérieur.

Comme ça a été le cas avec Kemba Walker, l’agressivité des Hornets sur le marché des free agents sera révélatrice de la réelle volonté de la direction de retrouver une équipe compétitive à court terme.

Quels besoins pour la Draft ?

C’est la « lottery » qui désignera le sort et donc les ambitions de Charlotte, 8e pire bilan de la saison. Les Hornets devraient vraiment opter pour le meilleur profil qui se présentera sur la table au moment où leur tour sera désigné, même si un pivot pourrait être la priorité si Bismack Biyombo et Willy Hernangomez venaient à quitter l’équipe.

Restera-t-il des intérieurs de choix dans le profil recherché par les Frelons ? C’est toute la question, qui poussera peut-être, à talent égal, le « front office » des Hornets à recruter à un autre poste. La « lottery » permettra également à la franchise de Michael Jordan d’y voir plus clair.

Charlotte disposera également d’un 32e choix de Draft en provenance des Cavs et un 56e choix récupéré aux Celtics.

Quel avenir pour la saison prochaine ?

Charlotte peut très bien rebasculer du bon côté de la Conférence Est à condition de réussir son intersaison en ajoutant quelques pièces à son puzzle, à savoir un ou deux bons free agents, si possible expérimentés. La phase de transition de la franchise de Caroline du Nord pourrait aussi prendre une année de plus, tant que les jeunes continuent à progresser et que l’équipe se rapproche d’un bilan à l’équilibre.

Après avoir misé sur le quatuor Walker – Batum – Kidd-Gilchrist – Williams en 2016, le « front office » de Charlotte possède à nouveau les coudées franches pour donner une nouvelle impulsion à l’équipe. Il y aura des opportunités sur le marché durant l’intersaison, les vétérans capables d’encadrer un jeune groupe et de performer ne manquent pas… Ce sera à Michael Jordan et les siens de faire les bons choix afin d’insuffler un nouvel élan.

À moins que Mitch Kupchak ne décide d’alléger totalement ses finances, afin de pouvoir repartir d’une page vierge.