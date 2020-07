Les Kings vont transformer le Golden 1 Center en bureau de vote

Et une franchise de plus ! Après les Hawks, les Bucks, les Pistons et dernièrement les Wizards, ce sont désormais les Kings qui vont ouvrir leur installations pour l’élection présidentielle américaine.



Notre confrère d’ESPN, Dave McMenamin, nous apprend que la franchise de Sacramento va mettre à disposition le Golden 1 Center et le transformer en bureau de vote entre le 24 octobre et le 3 novembre.

Ce sera le plus grand bureau de vote de l’histoire dans la région de Sacramento et cela ne coûtera rien à la municipalité. De plus, les votants profiteront du parking gratuit près de la salle et avec un tel espace, les règles de distanciation physique seront plus faciles à respecter.

Enfin, les employés de la franchise auront un jour de congé payé pour aller voter.