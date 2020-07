Carmelo Anthony plus affûté que jamais

S’il redoutait d’être coupé du monde à Orlando, Carmelo Anthony voit maintenant le côté amusant de la situation et est passé, comme il l’avait prévu, en mode basket. « C’est comme la Summer League. C’est comme un gros tournoi AAU, un tournoi AAU amélioré » compare-t-il dans le dernier épisode de son émission What’s in your glass.

« Mais c’est bien parce que tout le monde, tous les joueurs, sont sur le même campus » poursuit-il. « Même si on ne peut pas circuler d’un hôtel à l’autre pour le moment, on fait avec. Les premiers jours ont été compliqués parce qu’on devait rester en quarantaine, mais maintenant on s’entraîne, on joue, ou bosse au quotidien. »

Des retrouvailles après quatre mois sans entraînement qui ont permis de constater que l’ancien Knick n’avait pas chômé pendant le confinement : il a littéralement fondu ! Avec une silhouette qu’on ne lui a jamais connue, et qui colle à son retour au poste d’ailier, le Blazer se sent bien dans ses baskets.

« Ton corps est bien, ton corps et ton esprit sont bien » résume-t-il en parlant de ce qu’il a tiré de cette période particulière. « Pour le reste, tant que tu travailles, que tu fais ton truc, tu fais ce qu’il faut pour garder ton corps et ton esprit sur les bons rails. » Les rails d’une condition physique optimale pour le vétéran de 36 ans.