Tim Duncan n’est pas avec les Spurs à Orlando

On note deux absents de marque dans le camp des Spurs à Disney : LaMarcus Aldridge et Tim Duncan.

Le premier a déclaré forfait début juin, pour soigner une blessure à l’épaule. Quant au second, on apprend aujourd’hui par l’intermédiaire de News 4 San Antonio qu’il a été missionné par la franchise pour s’occuper de la convalescence d’Aldridge justement, avec d’autres membres du staff.

Après avoir repris l’entraînement le 2 juillet, « LA » a donc droit à Tim Duncan comme coach personnel et on pourrait presque croire que le plan est de le faire revenir disputer la fin de saison. D’autant que la durée de convalescence se situe entre trois et six mois pour le genre d’opération qu’il a subie, et qu’il pourrait être prêt au mieux fin juillet puisqu’il a été opéré le 24 avril.

Sauf que les Spurs ont pris Tyler Zeller comme remplaçant dans la « bulle », et les Spurs avaient annoncé que l’objectif de l’été était de faire en sorte que Aldridge soit prêt pour le prochain « training camp ». Comme leurs chances d’atteindre les playoffs sont minces, ce n’est pas certain que « Timmy » rejoigne Pop dans la bulle d’ici la reprise.

