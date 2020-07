Anthony Davis et Al Horford ont eux aussi choisi de porter leur nom sur leur maillot, plutôt qu’un message social

Au milieu des annonces sur les messages que porteraient tel ou tel joueur NBA à la reprise, celle expliquant que LeBron James garderait son nom derrière son maillot avait détonné.

Très impliqué sur les sujets de société qui touchent les États-Unis, il considérait ne pas l’avoir été suffisamment dans le débat sur le choix des messages, et que les messages proposés ne collaient pas avec ses objectifs.

On savait alors qu’ils étaient 17 à avoir fait ce choix et on apprend aujourd’hui que parmi eux figure le camarade du King aux Lakers, Anthony Davis : « le nom Davis, c’est ce que j’essaie de représenter à chaque fois que j’entre sur le terrain » justifie-t-il. « Ma famille. »

Al Horford d’accord avec son coéquipier Mike Scott

« J’étais coincé entre les deux, je ne savais pas quoi choisir » poursuit-il, cité par ClutchPoints. « Un message sur l’injustice sociale ou mon nom ? Mon nom est quelque chose de très important pour moi. Les injustices sociales aussi, mais mon nom représente ma famille, les gens qui m’ont toujours entouré et aidé à en arriver là, tout en m’interrogeant sur la justice sociale. Certains font ce choix, d’autre non, mais il y a des dizaines de façons de montrer ce pour quoi on se bat. »

Autre joueur notable parmi les 17, Al Horford, qui trouvait la liste de trente messages trop restreinte comme son coéquipier Mike Scott. « Je comprends et partage un peu son sentiment » confie l’ancien Celte, dont les propos sont relayés par Sixers Wire. « Même si c’est une super plateforme pour promouvoir des choses, je pense qu’on aurait pu avoir la possibilité de dire ce qu’on avait à dire, ou alors il ne fallait rien changer. Mais au bout du compte, chacun prend ses propres décisions, et fait ce qui lui plait. »