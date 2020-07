La NBA et le syndicat des joueurs approuvent une liste de messages à afficher sur les maillots

Alors que la NBA et le syndicat des joueurs avaient un temps envisagé de permettre aux joueurs d’afficher le nom des victime des violences policières sur leurs maillots, ils se sont mis d’accord sur des messages plus consensuels.

Les deux camps ont ainsi négocié une liste de 30 messages possibles dans laquelle il faudra piocher.

Black Lives Matter (Les vies noires comptent)

Say Their Names (Dites leurs noms)

Vote (Votez)

I Can’t Breathe (Je ne peux pas respirer)

Justice (Justice)

Peace (Paix)

Equality (Égalité)

Freedom (Liberté)

Enough (Assez)

Power to the People (Pouvoir au peuple)

Justice Now (Justice maintenant)

Say Her Name (Dites son nom)

Sí Se Puede (Yes We Can) (Oui, nous pouvons)

Liberation (Libération)

See Us (Regardez-nous)

Hear Us (Entendez-nous)

Respect Us (Respectez-nous)

Love Us (Aimez-nous)

Listen (Ecoutez)

Listen to Us (Ecoutez-nous)

Stand Up (Levez-vous)

Ally (Allions-nous)

Anti-Racist (Antiraciste)

I Am A Man (Je suis un homme)

Speak Up (Exprimez-vous)

How Many More (Combien encore)

Group Economics (Regroupements économiques)

Education Reform (Réforme éducative)

Mentor (Mentor)

Ces messages s’afficheront dans le dos des joueurs, au-dessus du numéro, pendant les quatre premiers jours de reprise dans la bulle. Si un joueur ne souhaite afficher aucun message, c’est son nom qui sera affiché.

Après les quatre premiers jours, les joueurs pourront continuer d’afficher le message souhaité, ou retrouver leur maillot classique. S’ils continuent d’afficher un message, celui-ci restera au-dessus du numéro, dans le dos du maillot, alors que le nom sera placé en-dessous du numéro du basketteur.