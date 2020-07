Les Nets confirment l’arrivée de Lance Thomas

Pour combler les nombreux trous dans leur effectif, les Nets sont autorisés à signer quatre remplaçants, et ils ont bouclé leur recrutement express avec Lance Thomas.

La signature de l’ancien ailier des Knicks est officielle, et il rejoindra donc les deux autres renforts, Jamal Crawford et Donta Hall à Disney World. Rappelons que Michael Beasley, également recruté, a été renvoyé chez lui parce qu’il est atteint du Covid-19.

Comme Jamal Crawford et Donta Hall, Lance Thomas devra observer sur place une période de quarantaine de six jours et il ne rejoindra pas ses coéquipiers tout de suite.

Âgé de 32 ans, il n’a plus joué en NBA depuis la saison passée, et vu son profil, il sera là pour compenser les absences de Taurean Prince et Wilson Chandler. La bonne nouvelle, c’est qu’il connaît un peu l’effectif puisqu’il avait participé à la présaison avec Brooklyn avant d’être coupé avant le début de saison.