Jamal Crawford : « Je n’ai pas 40 ans. J’ai deux fois 20 ans »

On ne pensait pas le revoir sur un parquet NBA et pourtant Jamal Crawford a profité des malheurs des Nets pour se glisser dans l’effectif qui reprendra la saison le 30 juillet prochain à Disney World. A 40 ans, l’ancien meilleur sixième homme de la NBA sera le joueur le plus âgé de la « bulle » et il portera son 9e maillot différent ! Une longévité dont il est fier.

« Ma femme a changé ma manière de manger il y a quelques années et ça a eu un effet énorme » explique-t-il au New York Post. « Je suis simplement resté passionné par le basket. Je n’ai pas 40 ans. J’ai deux fois 20 ans. »

Pour l’instant, il n’a pas le droit de s’entraîner puisqu’il doit suivre une quarantaine de six jours sur place. C’est le protocole en vigueur pour les recrues de dernière minute qui n’ont pas suivi la préparation de leur équipe. Mercredi, il sera sur le terrain avec ses jeunes coéquipiers, et il ne sait pas encore à quel poste il sera utilisé. « Je n’ai aucune idée de mon rôle, mais peu importe. Je ferai de mon mieux, et je suis simplement reconnaissant aux Nets de m’offrir cette opportunité. »

Ancien adversaire de Crawford, aujourd’hui coach des Nets, Jacque Vaughn veut profiter de sa polyvalence, d’autant que sa formation est amputée de Kyrie Irving et Spencer Dinwiddie. Une polyvalence qui était un « point négatif » il y a quelques années, et qui aujourd’hui est un point fort. « Avec les combos 1-2 ou 3-4, il faut essayer de trouver un moyen d’intégrer ces gars, et je pense que c’est plus en accord avec la souplesse de s’appuyer sur différents cinq, de placer les joueurs à différentes positions pour défier la défense. On va essayer de tirer parti de cette polyvalence. »

Ce qu’apprécierait Crawford, c’est évidemment de transformer l’essai, et de rester dans l’effectif pour la saison prochaine. A la fois pour évoluer aux côtés de Kyrie Irving et Kevin Durant, mais aussi pour jouer au Barclays Center devant un public newyorkais. « Jouer aux Knicks était l’un de mes endroits préférés. L’énergie des fans newyorkais est juste incroyable. Je suis sûr qu’aux Nets, c’est la même énergie. Dans ce coin, les fans sont très passionnés et ce sont des connaisseurs. »