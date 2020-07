Kemba Walker devrait reprendre en douceur à Orlando

En délicatesse avec son genou gauche depuis son retour du All-Star Game, au point d’avoir ensuite eu recours à un drainage et une injection qui devaient soulager sa douleur pendant les six mois à venir, Kemba Walker n’a toujours pas retrouvé 100% de sa condition physique.

À l’approche de la reprise et après cette longue période d’inactivité due à la suspension de la saison, le meneur de Boston devrait être donc ménagé par son staff. S’il a pris part à certaines séances collectives, Kemba Walker pourrait en revanche ne pas participer aux scrimmages prévus face à OKC, Phoenix et Houston entre le 24 et le 28 juillet.

« Nous allons avancer très doucement avec Kemba Walker et le laisser se renforcer au niveau du genou, » a ainsi déclaré Brad Stevens après le premier entraînement de Boston à Orlando. « On veut s’assurer qu’il soit prêt pour le moment où on entrera dans les matches déterminants pour le classement et bien sûr les playoffs ».

Les Celtics n’ont pas encore sécurisé leur troisième place au sein de la conférence Est (43-21) et peuvent aussi lorgner sur la deuxième place des Raptors.

Le programme reste malgré tout très chargé avec huit rencontres de fin de saison régulière en 12 jours, dans l’ordre suivant : Milwaukee, Portland, Miami, Brooklyn, Toronto, Orlando, Memphis et enfin Washington.

Autant dire que la présence de Kemba Walker ne sera pas de trop pour assurer aux C’s le meilleur classement possible. Ce sera au staff médical, au coach et au joueur de trancher en temps voulu.