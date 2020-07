La vie dans la « bulle » NBA est lancée et chacun s’y habitue à sa façon. Dans le cas de Shai Gilgeous-Alexander, c’est dans une forme de sérénité avec le Thunder qui a une belle tête de poil à gratter dans ce tournoi final.

Le jeune meneur canadien voit surtout ce tournoi comme un retour au jeu et à la compétition. Ça commençait à manquer : « J’ai joué quasiment tout le temps [dès que le centre d’entraînement du Thunder a été ouvert]. Je voulais rejouer le plus tôt possible, j’adore ça. »

Avec la réouverture des centres d’entraînements, il a ainsi pu retrouver des sensations. Mais il fallait encore patienter pour le jeu en opposition et les situations de match. À Orlando, tout ça est dans le rétro !

« Je voulais revenir aussi pour voir les gars un peu et puis jouer davantage », explique SGA sur le site officiel du Thunder. « J’essaie de contrôler ce que je peux contrôler. Je ne sors pas. Ou, si je sors, j’ai un masque et des gants. Je me désinfecte les mains 24h sur 24 et 7 jours sur 7. J’essaie d’éviter de sortir trop mais je ne suis pas trop inquiet. Je savais simplement qu’il fallait prendre les précautions nécessaires. »

« Je ne pense pas que l’alchimie collective sera vraiment difficile à retrouver »

Côté terrain, Shai Gilgeous-Alexander garde sa sérénité. Avec cette longue pause, le Thunder ne sera pas la seule équipe à chercher ses automatismes pour cette reprise des entraînements, qui va aller crescendo.

« Ça va prendre un peu de temps, mais c’est pour ça qu’on a le camp d’entraînement. Avec les fortes personnalités qu’on a dans l’équipe, je ne pense pas que l’alchimie collective sera difficile à retrouver. On en aura besoin en tout cas, car c’est ça qui rend notre équipe si spéciale. C’est ça qui nous a permis de réussir cette saison. »

Et ne dites pas à SGA que ce sera un titre au rabais. Le futur champion l’aura mérité comme les années précédentes.

« On est tous des joueurs de haut niveau, les meilleurs du monde. Peu importe les circonstances extérieures, on doit encore jouer au basket, mettre le ballon dans le panier plus souvent que l’équipe adverse et gagner des matchs. L’équipe qui le fera le mieux méritera les honneurs qui vont avec. »