Justice : le beau-père de Zion Williamson dans la tourmente ?

Les ennuis de Zion Williamson avec la justice ne sont pas terminés. Loin de là, puisque Slavko Duric, un représentant en marketing canadien, a déclaré sous serment qu’il avait versé 400 000 dollars à Lee Anderson, le beau-père de Zion Williamson. C’était en octobre 2018, avant les débuts de l’ailier fort avec Duke en NCAA, et cette personne affirme que le joueur et son beau-père s’étaient engagés à rembourser ce « prêt » et même à proposer une indemnisation de 7 à 10 millions de dollars après leur engagement avec l’agence CAA.

« Nous avons obtenu des preuves récemment découvertes ayant une incidence sur le fait de savoir si Zion Williamson était un « sportif-étudiant ». Des preuves qui, selon nous, rendent clairement, vérifiable et incontestable le fait qu’il n’était pas un « sportif-étudiant » bien avant qu’il n’y ait eu communication ou un contact entre Zion Williamson et/ou tout tiers agissant en son nom et nos clients« , a écrit lundi l’avocat de Gina Ford, Alvin Pittman, dans une lettre adressée à l’avocat de Zion Williamson.

Gina Ford est cette agent qui réclame cent millions de dollars de dommages-intérêts au joueur des Pelicans pour rupture abusive de contrat, et elle s’efforce de collecter des preuves que le joueur, ou ses proches, ont touché de l’argent et des avantages en nature avant qu’il ne joue à Duke. Ce qui prouverait qu’il était « professionnel » et qu’elle pouvait donc le signer.

Des faux documents d’un arnaqueur qui a fait le même coup à Luka Doncic ?

À l’inverse, le clan Williamson affirme que ce contrat n’était pas valide puisque Gina Ford n’était pas enregistrée comme agent en Caroline du Nord au moment de la signature du contrat, et qu’elle a donc enfreint la loi sur les relations entre un agent et un « sportif étudiant ».

« Les prétendus « accords » et le permis de conduire joints à ces documents sont frauduleux, et ni M. Williamson ni sa famille ne connaissent ces personnes ni n’ont eu de relations avec eux« , a déclaré l’avocat de Williamson, Jeffrey Klein, dans un communiqué à ESPN. « Nous avions déjà alerté les avocats de Mme Ford sur le fait que nous avions déjà signalé les documents aux forces de l’ordre comme des contrefaçons, mais ils ont quand même choisi de s’en servir pour une plainte futile. C’est une tentative désespérée et irresponsable de salir M. Williamson au moment même où il a l’opportunité de vivre son rêve de jouer au basket professionnel. »

Ce même avocat a ainsi déclaré que ce représentant en marketing, qui aurait prêté de l’argent au beau-père de Williamson, avait déjà tenté d’arnaquer Luka Doncic en produisant de faux documents avec de fausses signatures de la star des Mavericks et de sa mère. Cette violente bataille judiciaire n’est en tout cas pas terminée…