Justice : Zion Williamson obtient une décision favorable face à son ancienne agence

Nouveau rebondissement dans l’affaire opposant Zion Williamson à son ancienne agence, Prime Sports Marketing. Au début du mois, un juge floridien annonçait que le joueur des Pelicans devrait s’expliquer devant la justice sur les supposés avantages en nature dont il aurait profité avant de rejoindre Duke. Une décision contestée par le clan Williamson qui avait fait appel.

Une cour d’appel floridienne vient aujourd’hui de trancher en sa faveur. Le joueur ne devrait finalement pas à avoir à répondre aux questions soulevées par son ancienne agence sur ces avantages en nature présumés.

On rappelle que cette dernière avait signé un contrat avec Williamson en avril 2019, après la saison NCAA et avant la Draft, mais le joueur s’était finalement engagé, un mois plus tard, avec la puissantce Creative Artists Agency. Pour cette rupture de contrat, sa responsable Gina Ford réclame 100 millions de dollars.

Le clan Williamson affirmait que ce contrat n’était pas valide puisque Gina Ford n’était pas enregistrée comme agent en Caroline du Nord au moment de la signature du contrat, et qu’elle a donc enfreint la loi sur les relations entre un agent et un « sportif étudiant ».

En réponse, Ford arguait que le joueur ne pouvait pas être considéré comme un « sportif étudiant » puisqu’il avait touché des avantages en nature à Duke. Ses avocats pointaient notamment du doigt la maison dans laquelle sa famille a été logée durant son passage universitaire, ou encore les trois luxueux SUV que sa mère et son beau-père auraient déclarés à l’époque.