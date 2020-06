Avantages en nature : Zion Williamson devra s’expliquer devant la justice

Alors que ses avocats tentaient d’annuler la procédure lancée par son ancienne agent, Gina Ford, un juge du Comté de Miami-Dade a rejeté cette requête, et annoncé que Zion Williamson devra s’expliquer devant la justice sur les supposés avantages en nature dont il aurait profité avant de rejoindre Duke.

« S’ils n’ont rien à cacher, pourquoi ne viennent-ils témoigner sous serment, et le laisser donner sa version des faits » a demandé Willie Gary, un avocat de la partie adverse, cité par le Charlotte Observer. « Ça aura lieu, et essayer de s’y opposer est tout simplement injustifié. »

Cette audience est au coeur d’une procédure entre l’agence Prime Sports Marketing, qui avait signé un contrat avec Zion Williamson en avril 2019, et le joueur qui avait rompu ce même accord un mois plus tard pour s’engager avec la très puissante CAA. Pour cette rupture de contrat, Gina Ford réclame 100 millions de dollars.

Du côté de Williamson, on affirme que ce contrat n’était pas valide puisque Gina Ford n’était pas enregistrée comme agent en Caroline du Nord au moment de la signature du contrat, et qu’elle a donc enfreint la loi sur les relations entre un agent et un sportif. Mais… Ford se défend en expliquant que Williamson ne pouvait pas être considéré comme un sportif étudiant puisqu’il avait touché des avantages en nature avant et pendant son passage à Duke.

Selon elle, la mère et le beau-père du joueur ont reçu des compensations matérielles et financières de la part d’adidas et Nike, mais aussi de Duke, pour les influencer et pousser le joueur à signer chez les Blue Devils. Après l’audience de ce mardi, Williamson devra donc s’expliquer sous serment. A moins qu’il ne trouve un accord financier pour mettre fin à toute la procédure…