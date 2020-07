Tous les Rockets n’ont pas pris l’avion en même temps pour Orlando. Mike D’Antoni était bien présent, même s’il n’a pas encore reçu le feu vert officiel de la NBA, car le coach est certain d’être autorisé à intégrer la « bulle ».

Par contre, James Harden et Russell Westbrook n’étaient pas dans l’avion, tout comme Luc Mbah a Moute et John Lucas, en charge du développement des joueurs, et ils rejoindront l’équipe à Disney World plus tard, par leurs propres moyens. La franchise n’a pas fourni d’explication à cette arrivée en ordre dispersé.

Est-ce lié au Covid-19 ? Récemment interrogé, le GM Daryl Morey avait expliqué que la NBA interdisait aux clubs d’évoquer les cas de contamination, mais Thabo Sefolosha avait lâché que plusieurs Rockets avaient été touchés.