Le GM du Jazz impressionné par la maturité de Rudy Gobert

Il restera le premier. Celui qui a tout déclenché. Le 11 mars dernier, Rudy Gobert est testé positif au Covid-19 et la NBA décide de suspendre sa saison. Dans la foulée, plusieurs joueurs, et notamment son coéquipier Donovan Mitchell, seront testés positifs mais c’est bien le Français qui incarne le visage de la crise.

Rudy Gobert s’est donc retrouvé au centre d’une tempête médiatique, parfois violente avec des mots bien peu élégants pour parler de son attitude, avant d’être finalement réhabilité.

« J’ai été très impressionné par l’ouverture de Gobert et comment il a géré certaines choses », livre admiratif Dennis Lindsey, le GM de la franchise, à KSL. « Il y avait une véritable vulnérabilité et une réflexion sur soi-même à faire. J’y ai vu de la maturité. Parfois, il faut se regarder en face quand les critiques arrivent. Je ne suis pas certain d’être bon dans ce domaine, à 51 ans. Donc j’ai été assez impressionné que Rudy, 28 ans, puisse parler et partager certains de ses sentiments. »

Nul doute que le dirigeant pense également à la relation mouvementée entre le pivot et Donovan Mitchell, sur laquelle le pivot a mis des mots clairs et lucides. Cette mésentente entre les deux All-Stars ne date pas de la crise du Covid-19, mais elle a été mise en avant suite à la colère de l’arrière envers son coéquipier.

Là encore, Rudy Gobert a pris les choses en mains. « Nous nous sommes dit ce que nous avions à nous dire », a raconté récemment le double meilleur défenseur de la NBA. « Nous sommes sur la même longueur d’onde. Nous voulons tous les deux gagner. Nous pensons que nous avons une belle opportunité [de gagner] et nous savons que nous avons besoin l’un de l’autre. C’est le plus important. »