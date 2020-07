Alors qu’un Scottie Pippen pense qu’il a les épaules pour porter une équipe vers le titre dès cette saison, Jayson Tatum a longuement hésité avant de confirmer sa présence dans la « bulle » d’Orlando.

Et même maintenant que c’est validé, l’ailier des Celtics n’est clairement pas emballé.

« Il y a une foule de raisons pour lesquelles je ne suis pas à l’aise », déclare-t-il à ESPN. « Je ne suis ni impatient, ni excité. On est en pleine bataille contre le racisme et pour l’égalité. De plus, le virus est encore très actif, il progresse, surtout en Floride. Me retrouver éloigné de mon fils pendant deux ou trois mois, ça me dérange beaucoup et c’est pourquoi j’ai hésité. Il va me manquer, ainsi que sa mère. »

Pas question donc, pour lui, d’en faire une question d’argent puisqu’on sait que le jeune talent de Boston peut signer une grosse prolongation de contrat à l’automne. C’est pourquoi avec Donovan Mitchell, Bam Adebayo et De’Aaron Fox, ces camarades de la Draft 2017, il avait négocié pour obtenir une assurance en cas de blessure.

« Peu importe si certains disent qu’on est jeune, qu’on aura un jour ou l’autre ce gros chèque, on joue gros »

« J’ai vu ici ou là que je n’allais pas jouer à cause de mon contrat. Je n’ai parlé à personne de ça ou dit que j’allais zapper la fin de saison pour mon contrat, pour éviter de perdre de l’argent. Ce serait indécent de ma part, surtout quand tant de gens sont désormais au chômage. »

Néanmoins, Jayson Tatum est sensible à son avenir. Auteur de sa meilleure saison en carrière (23.6 points de moyenne), il pourrait obtenir une prolongation maximum dans quelques mois et comme le risque de blessure est grand pour cette reprise, il est logique d’y penser.

Il a donc compris la position de Davis Bertans, qui préfère privilégier les négociations à la reprise sur les parquets.

« Beaucoup de joueurs sont dans ma situation et vont être free agents », rappelle le All-Star. « On a connu quatre mois de coupure, sans accès au centre d’entraînement. Puis, d’un coup, on doit monter en puissance, très rapidement, pour jouer. Les gars jouent gros. Rien n’est garanti. Peu importe si certains disent qu’on est jeune, qu’on aura un jour ou l’autre ce gros chèque, on joue gros. Je sais aussi que certains disent qu’on gagne assez d’agent comme ça, ce qui est vrai aussi, mais… Je comprends Bertans, qui a connu des blessures et veut obtenir un gros salaire cet été. C’est normal. »