Bam Adebayo explique l’assurance négociée en cas de blessure grave à Orlando

« J’espère que personne ne sera blessé mais je pense que beaucoup le seront. » Sur le volet physique, Bam Adebayo n’est pas particulièrement confiant pour cette reprise de championnat à Orlando. Comme lui, ils sont nombreux à s’interroger sur les effets de cette si longue période sans pouvoir être en condition de jouer. C’est la raison pour laquelle le pivot du Heat a préféré assurer ses arrières financièrement.

Bam Adebayo confirme que Donovan Mitchell, Jayson Tatum, De’Aaron Fox, Kyle Kuzma et lui ont bien rencontré leur syndicat la semaine dernière. Ces camarades de Draft 2017, tous éligibles à une grosse revalorisation de contrat durant l’intersaison, voulaient négocier la souscription d’une assurance, financée par la NBA, en cas de grave blessure au cours de cette fin de saison régulière en Floride.

« Notre discours était : ‘Écoutez, on a tous besoin d’une prolongation et on veut s’assurer qu’en entrant dans cette bulle, on sera en sécurité et qu’on ne se blessera pas’. Si c’est le cas, on aura encore cette garantie, quelque chose dans la poche arrière qui nous assure d’être toujours payés », rapporte Bam Adebayo.

Les cinq jeunes talents espèrent que la ligue financera la majorité de ces onéreuses assurances, de l’ordre de 400 000 dollars pour trois mois, selon une source anonyme mentionnée par l’AP.

Leur représentante, Michele Roberts, semble optimisme à l’idée qu’ils l’obtiennent : « Ces circonstances sont uniques. Il n’a pas joué depuis un moment et nous avons ce virus. On travaille avec la ligue pour que Bam et les autres joueurs obtiennent l’assurance qu’ils seront protégés. »

Et si ce n’était pas le cas ? « Notre but ultime est de jouer, » reprend le pivot du Heat. « Personne ne doit s’imaginer qu’on ne jouera pas si on n’obtient pas cette assurance. Non, on veut jouer, c’est le principal, et offrir à nos équipes les meilleures chances de remporter un titre. Mais en définitive, nous pensons aussi à nos familles, nos vies et à la façon dont elles pourraient changer si nous étions blessés. »