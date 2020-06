Des jeunes All-Stars négocient une assurance en cas de blessure grave à Orlando

Il n’y a pas que le risque sanitaire qui préoccupe une partie des joueurs, mais aussi celui d’éventuelles blessures causées par une préparation inédite.

Selon Adrian Wojnarowski, cinq joueurs (Bam Adebayo, De’Aaron Fox, Kyle Kuzma, Donovan Mitchell et Jayson Tatum) ont sollicité leur syndicat pour négocier la souscription d’assurances conséquentes, financées par la NBA, en cas de grave blessure au cours de la fin de saison régulière.

Parmi les gros noms de la Draft 2017, les cinq joueurs cités auront l’occasion de signer une grosse revalorisation salariale durant l’intersaison et voudraient donc protéger leurs arrières avant d’intégrer la bulle à Orlando. Le syndicat des joueurs et la NBA se sont déjà engagés sur la protection financière des joueurs qui pourraient subir des blessures très graves (mettant une carrière en jeu) et en cas de maladies graves liées au Covid-19.

Pour les joueurs concernés par une prolongation de contrat à hauteur de 100 millions de dollars maximum, les assurances qui couvriraient la fin de saison, du 1er juillet au 13 octobre, seraient de l’ordre de 500 000 dollars pour la protection contre la perte financière causée par une blessure qui pourrait mettre fin à une carrière.