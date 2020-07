Moins dominant que la saison passée et alors que les Sixers ont déçu jusqu’à présent, Joel Embiid a la sensation d’avoir « quelque chose à prouver » à Orlando.

Si bien que le pivot annonce déjà qu’il doit (re)devenir l’arme principale de son équipe.

« Il n’y a pas de débat. Je sais de quoi je suis capable et je sais ce que pensent de moi mes coéquipiers », déclare-t-il. « Je sais que je peux porter cette équipe, donc je dois simplement m’affirmer. Si j’estime ne pas avoir le ballon, je dois leur parler et faire ce que j’ai à faire. Mais, au fond, je ne devrais jamais me plaindre de ça. Je dois prendre les choses en main. Pour cela, je dois être dans de bonnes positions et je crois que mes coéquipiers vont m’aider. »

Joel Embiid appelle donc ses coéquipiers à monter sur ses épaules, à lui donner la balle et à lui faire confiance. Il souligne tout de même qu’un Ben Simmons à 100 % de ses moyens serait précieux pour l’aider dans sa mission.

« On va avoir besoin de lui. C’est un sport collectif. Je vais faire de mon mieux pour lui offrir des espaces. On doit tous le faire, les uns pour les autres. L’important, c’est le titre et je sens qu’il a le bon état d’esprit. »

Quant à son association, pour l’instant manquée, avec Al Horford, le All-Star écarte toute critique. Il répond que si les deux intérieurs n’ont pas réussi à s’exprimer ensemble, c’est par manque de shooteurs dans l’effectif. Ce que les dirigeants ont tenté de corriger avec les arrivées d’Alec Burks et Glenn Robinson III en cours de saison.

« Je ne vois aucun problème. Ma combinaison avec Horford a été bonne. Avec le temps, ce sera meilleur. Avec ce type d’association, celle d’intérieurs qui peuvent poster, il faut des shooteurs autour. Il faut des joueurs qui veulent prendre des tirs » conclut-il. À bon entendeur…