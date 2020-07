[happy birthday] Le meilleur de la saison de Zion Williamson

Que nous réserve Zion Williamson pour la reprise ? Visiblement en pleine forme physique pour son retour à l’entraînement avec les Pelicans, le rookie avait impressionné pour ses grands débuts en NBA.



Opéré juste avant le début de saison d’une déchirure d’un ménisque du genou droit, l’ancien de Duke s’était fait attendre. Mais cette patience a été récompensée. Dès son premier match face aux Spurs, il avait connu un coup de chaud (17 points de suite), avant de redescendre en température mais pas en efficacité ni en actions spectaculaires.

L’intérieur s’est imposé dans la raquette de New Orleans et dans celle de ses adversaires avec sa puissance et sa volonté. Très énergique au rebond offensif (2.9 par match) malgré sa petite taille (1m98) et souvent mis sur orbite par Lonzo Ball, Zion Williamson a illuminé les highlights de la ligue pendant plusieurs semaines.

Pour l’instant, il tourne à 23.6 points de moyenne à 59 % de réussite au shoot durant cette première, courte (19 matches) et si spéciale première saison chez les professionnels. Avec les Pelicans, il lui reste huit matches à Orlando pour accrocher les playoffs et s’offrir un premier tour de rêve face à LeBron James et aux Lakers.