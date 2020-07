Les Spurs prêts à s’y mettre à plusieurs pour compenser l’absence de LaMarcus Aldridge

Déjà en ballottage défavorable pour aller chercher une 23e campagne de playoffs de suite, les Spurs vont devoir repartir au charbon sans LaMarcus Aldridge, opéré de l’épaule fin avril. « Évidemment, on ne peut pas remplacer L.A. » rappelle Derrick White dans les colonnes du San Antonio Express News. « On va devoir s’y mettre à plusieurs, tout le monde devra en faire un peu plus pour compenser son absence. »

À commencer par Jakob Poeltl, la deuxième meilleure option sous les paniers, qui serait bien inspiré d’en profiter pour se montrer à quelques semaines de la fin de son contrat.

« Je vais prendre ce défi personnellement. Je dois répondre présent et être performant. Je suis excité d’avoir cette opportunité. J’espère qu’on répondra présent et qu’on s’en sortira » explique ainsi l’Autrichien.

Tyler Zeller veut en profiter

Touché au genou avant l’arrêt de la saison, il a eu le temps de récupérer pendant le confinement : « mon genou va bien, à 100%. Je n’ai pas eu de souci depuis un ou deux mois » rassure-t-il, prêt à tenter le tout pour le tout pour créer l’exploit d’accrocher la huitième ou la neuvième place, puis les playoffs.

« Il faudra que tout le monde élève son niveau de jeu. Je vois ça comme quelque chose de positif. Je pense qu’il y a beaucoup de gars dans l’équipe qui sont prêts à faire leurs preuves. »

Il y a tous les jeunes, sur qui la direction compte, mais aussi ce vétéran sorti de nulle part pour aider justement à compenser l’absence de LaMarcus Aldridge : Tyler Zeller. À 30 ans, plus d’un an après son dernier match en NBA, l’ancien Tar Heel reprend son rôle de petit soldat, désireux de prouver qu’il a encore sa place dans la grande ligue.

« C’était les montagnes russes, mais c’est bien. J’essaie de me faire à tous les protocoles autour du coronavirus, mais je suis juste content de rejouer, de retrouver une équipe, surtout une grande équipe comme les Spurs. J’espère vraiment m’y faire une place, montrer que je peux encore jouer. »