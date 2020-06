Tyler Zeller rejoint les Spurs pour la fin de la saison

Privés de LaMarcus Aldridge pour la reprise à Disney World, les Spurs ont décidé de recruter Tyler Zeller afin de compenser (un peu) cette absence dans la peinture.

Évidemment, le frère de Cody et Luke ne pourra pas remplacer la production de l’ailier fort habituel, surtout qu’il n’a pas joué cette saison, et qu’on ne l’avait vu que six matchs l’an passé, entre Atlanta et Memphis.

Mais à 30 ans, le champion NCAA 2009 avec North Carolina a l’occasion de prouver qu’il a toujours sa place en NBA, lui qui avait montré des choses intéressantes à Boston et Brooklyn, avant de ne plus parvenir à décrocher un contrat stable. Et de ne même pas obtenir de place dans un effectif cette année.

D’après The Vertical, le bail concerne également la saison prochaine, mais celle-ci n’est pas garantie.