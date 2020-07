Confiné chez ses parents, dans le Texas, Myles Turner a vu son père, malade du Covid-19, être isolé une dizaine de jours dans sa chambre avant de finalement récupérer. Un épisode qui ne le poussait pas vraiment vers la reprise.

« J’ai vu de mes propres yeux comment cela a affecté ma famille et je ne pouvais pas imaginer comment cela a affecté d’autres familles », explique ainsi le pivot des Pacers. « Je n’étais pas du tout favorable à l’idée de jouer au début. J’ai encore des questions maintenant, mais la plupart de ces questions ont reçu une réponse. »

Également marqué par la mort de la mère de Karl-Anthony Towns, les deux familles étant proches, Myles Turner ne pense pas qu’il aurait pu reprendre si son père était décédé.

Heureusement pour lui, ce n’est pas le cas, et le joueur d’Indiana a donc pu se tourner pleinement vers la reprise, une fois que la NBA a dévoilé son plan sanitaire et qu’il a commencé à avoir des fourmis dans les jambes…

« C’est ce que je fais pour vivre », reprend-il ainsi. « Cela me permet de m’évader dans un moment comme celui-ci. J’essaie aussi de gagner le titre. De ce point de vue, je suis à fond dedans. »

Victor Oladipo ayant décidé de faire une croix sur la fin de saison, Myles Turner et les Pacers ne font pas vraiment partie des favoris, mais Myles Turner prend en tout cas la reprise comme un échappatoire, même s’il avoue que les conditions seront particulières, lui qui est habitué aux voyages et aux salles pleines.

« Le basket sera une échappatoire pour moi – un endroit où je peux aller et ne pas me soucier de ce qui se passe autour. Une fois dans la « bulle », je pourrai utiliser ma plateforme pour me rallier à la cause du changement. En ce qui concerne le basket lui-même, je joue pour l’amour du jeu et la pureté du jeu. C’est ce que j’ai réalisé. »