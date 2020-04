Covid-19 : Myles Turner a pris la situation plus au sérieux avec la contamination de son père

À l’instar de Karl-Anthony Towns, Myles Turner est lui aussi affecté personnellement par l’épidémie de coronavirus puisque le joueur des Pacers a révélé, sur le podcast de C.J. McCollum, que son père avait été porteur du virus.

S’il est aujourd’hui complétement remis de la maladie, sa contamination a fait réfléchir son fils. « Le fait de le voir passer par là, c’était quelque chose, note l’intérieur. Parce qu’on voit tous ces « mèmes » et ces trucs marrants sur Twitter jusqu’à ce que quelque chose vous arrive réellement. J’ai vu mon père dans cet état, il était super faible. Il pouvait à peine parler. Il a 55, 56 ans donc il est dans la population à risque. »

Ce dernier a été hospitalisé pendant une bonne semaine. C’est à ce moment précis que Turner pense avoir « commencé à prendre les choses plus au sérieux. Du genre, ça peut arriver à n’importe qui. On n’en sait pas beaucoup là-dessus. Alors j’ai commencé à faire plus de recherches sur le sujet, en me tenant au courant chaque jour pour voir ce que je pouvais faire pour assurer ma sécurité, celle de ma sœur et de ma famille. »

Et la bonne nouvelle est qu’entre-temps, son père s’est remis sur pied et n’est plus contagieux. « C’est une chance qu’il ait pu s’en sortir, se féliciter Turner. Mais beaucoup de gens n’ont pas cette chance. Le fait de connaître un tel événement personnel met les choses en perspective et semblent réelles. »