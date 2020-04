Covid-19 : la mère de Karl-Anthony Towns est toujours à l’hôpital

Il y a deux semaines, Karl-Anthony Towns révelait dans une vidéo poignante que sa mère était dans le coma à cause du Covid-19. On apprend aujourd’hui que cette dernière est toujours à l’hôpital, dans un établissement du New Jersey, à lutter contre la maladie. C’est l’ancien coach universitaire du Wolf, John Calipari, qui le rapporte.

« Elle se bat, » notait le stratège de Kentucky. « On reçoit des nouvelles quotidiennes de la part de Karl Senior (ndlr : le père du joueur) et des infirmières de l’unité de soins intensifs sur son état de santé. Continuez à prier pour elle. Envoyez-lui des pensées positives. J’ai hâte qu’elle sorte de cet hôpital. Mais c’est un combat difficile. »

Hier, lors d’une vidéo conférence avec des journalistes locaux, Ryan Saunders et Gersson Rosas, respectivement coach et président des Wolves, n’en ont pas dit davantage sur la condition de la mère du joueur.

Ils ont salué en revanche l’attitude de leur intérieur.

« La solidité qu’il a montrée devant ses coéquipiers, et le fait qu’il ait pu en parler, est non seulement admirable, mais c’est quelque chose pour laquelle il devrait être félicité, » assuraient-ils. « Il a su attirer davantage l’attention sur les pratiques de sécurité et la distanciation sociale. »

Dans sa vidéo, au-delà d’évoquer la situation de sa mère, Karl-Anthony Towns avait en effet appelé à ce que « tout le monde comprenne la dangerosité du coronavirus ».

Les responsables n’ont pas voulu en dire davantage sur l’état physique de KAT lui-même, touché il y a quelques semaines par une fracture du poignet gauche. « Nous voulons être respectueux de ces personnes qui font face à des événements très personnels et importants, » expliquait Gersson Rosas en espérant qu’avec ce repos contraint, son joueur n’aura pas besoin d’être opéré. « Le moment venu, nous aborderons cette question en conséquence. »