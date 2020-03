Karl-Anthony Towns en reprend pour 15 jours de plus

On ne sait toujours pas quand Karl-Anthony Towns et D’Angelo Russell pourront rejouer ensemble… L’intérieur vedette est à l’infirmerie depuis le 10 février dernier et leur duo n’a disputé qu’un seul match depuis l’arrivée de l’ancien meneur des Warriors.

Victime d’une fracture du poignet gauche, Towns a décidé de ne se pas se faire opérer et après un mois loin des terrains, le staff médical a annoncé que sa blessure serait réévaluée dans… 15 jours. Au mieux, le pivot de Minnesota reviendra donc vers le 22 mars, pour disputer les trois dernières semaines de saison régulière.

Sans lui, les Wolves affichent un bilan de 3 victoires en neuf matches, et ce sont Nazr Reid et Juancho Hernangomez qui font de leur mieux sous les panneaux.