Pour Anthony Davis, les chances de titre des Lakers sont désormais encore plus grandes

De retour à l’entraînement depuis quelques jours, les Lakers étaient en pleine bourre au moment où la saison a été interrompue. Ils venaient de battre avec autorité les Bucks et les Clippers.

Cette pause de quatre mois est donc arrivée au pire moment pour la franchise californienne, meilleure équipe de l’Ouest. En plus, Avery Bradley ne sera pas de l’aventure, ayant déclaré forfait et remplacé par J.R. Smith. Sans oublier Dwight Howard, qui fait également planer le doute.

Mais ce contexte ne semble pas perturber Anthony Davis. Au contraire même.

« En fait, je pense que nos chances sont plus grandes », avance l’intérieur à ESPN. « Car on est tous reposés et prêts à se lancer. Le titre sera pour l’équipe qui en veut le plus. »

Avec 26.7 points à 51 % de réussite au shoot, 9.4 rebonds, 3.1 passes, 2.4 contres et 1.5 interception de moyenne, l’ancien des Pelicans réalisait une saison de très haut niveau. Son entente avec LeBron James était optimale et il était un des favoris pour le trophée de meilleur défenseur.

Mais, comme toujours depuis le début de sa carrière, il était souvent gêné par des petits bobos (épaule, coude).

« Cette coupure a été excellente pour moi, car j’ai pu évacuer mes blessures. J’ai pu me soigner et revenir à la meilleure version de moi-même. Je suis à 100 % et prêt à en découdre. »