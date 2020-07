En cas de forfait, les Lakers ne remplaceront pas Dwight Howard

Les jeux sont faits ! Après la signature de J.R. Smith, les Lakers ont bouclé leur effectif pour rejoindre Disney World, et Dwight Howard en fait partie. Même s’il devait déclarer forfait, les Lakers ne le remplaceront pas.

« On est en communication permanente avec Dwight, qu’il s’agisse d’appels téléphoniques pour le soutenir ou de SMS » raconte Frank Vogel lors d’une visioconférence retranscrite sur le site des Lakers. « On ne sait pas encore quel sera son niveau de participation. Il veut jouer, et on espère qu’il pourra nous rejoindre. On n’a pas l’intention d’écarter Dwight de l’effectif. »

Après le décès de la mère de son fils le 27 mars dernier, Dwight Howard a rejoint ses proches en Géorgie. C’est là-bas qu’il suit le protocole sanitaire de la NBA comme tous les joueurs amenés à reprendre à Disney World.

Exceptionnellement, et au cas par cas, la NBA va autoriser certains joueurs à rejoindre plus tard Disney World. Ce sera le cas par exemple de Jabari Parker, testé positif, qui reste à Chicago pour l’instant avant de rejoindre les Kings à Orlando. À l’inverse, Nikola Jokic devrait rejoindre la « bulle » en passant par la case Denver.

« Dwight a des circonstances atténuantes et il travaille avec la ligue sur ce à quoi ça ressemblera au final. On est optimiste et on espère qu’il pourra nous rejoindre à Orlando » conclut Frank Vogel.

Si Dwight Howard venait à déclarer forfait, les Lakers se retrouveraient contraints de faire jouer davantage Kyle Kuzma et Markieff Morris dans la raquette pour soulager Anthony Davis et JaVale McGee. Ce serait un nouveau coup dur après le forfait d’Avery Bradley, un autre spécialiste défensif.