Prudent, Damian Lillard émet des doutes sur le sérieux des joueurs dans la « bulle »

À quelques jours seulement de l’arrivée des premières équipes dans la « bulle » d’Orlando, Damian Lillard a fait part de ses inquiétudes vis-à-vis de la reprise de la saison. Car il a effectivement émis des doutes au sujet du respect du protocole sanitaire mis en place par la NBA afin de garantir la sécurité des joueurs sur le campus floridien. Des propos relayés par ESPN et qui témoignent d’une certaine défiance du meneur All-Star.

« Je ne suis pas confiant. Je ne suis pas confiant parce que vous êtes en train de me dire que tous les joueurs des 22 équipes vont respecter toutes les règles ? Lorsque nous avons 100% de liberté, tout le monde ne respecte déjà pas toutes les règles. Donc je ne suis pas entièrement confiant. Mais j’espère que ce sera suffisamment bien géré pour que ça ne mette pas tout le monde en danger ou dans une situation dangereuse. »

D’abord réticent à l’idée de jouer à Disney World, le « franchise player » de Portland reconnaît toutefois qu’il s’agit aujourd’hui de la meilleure option pour la Ligue, d’un point de vue sécuritaire. Bien que cette alternative ne soit exempte de tout danger. Surtout si l’on se penche de plus près sur la situation sur place…

« J’ai la sensation qu’il existe toujours une possibilité pour que quelque chose se propage à l’intérieur de cette bulle, vu le nombre de personnes qui s’y trouveront et qui feront des choses différentes de ce que nous devons faire pour être en sécurité »

« Le fait que nous nous trouvions dans une bulle, ça limite les chances d’être exposé à tout le monde, en dehors de la bulle, à Orlando. Je pense qu’il s’agit de l’option la plus sûre. Mais je ne pense pas que ce soit possible de nous protéger à 100%. Et je pense que tous ceux qui s’y rendront [dans la bulle, ndlr] sont conscients de ça. »

Afin d’éviter de prendre le moindre risque, le meneur de jeu entend bien limiter au maximum ses déplacements sur le site, en restant autant que possible dans sa chambre lorsqu’il n’aura pas à s’entraîner, entretenir son corps ou disputer un match. Pour ce faire, il compte ainsi venir équipé en Floride.

« Je vais me détendre. Je vais avoir ma PS3, ma PS4, mon matériel d’enregistrement, mon micro, mon ordinateur portable, mes livres. […] J’ai la sensation qu’il existe toujours une possibilité pour que quelque chose se propage à l’intérieur de cette bulle, vu le nombre de personnes qui s’y trouveront et qui feront des choses différentes de ce que nous devons faire pour être en sécurité. Bien que l’on ne soit pas exposés au public. […] Donc pour moi ce sera : ‘À quelle heure est l’entraînement, à quelle heure puis-je aller à la salle de sport, à quelle heure puis-je aller prendre quelques tirs, quel est le programme du jour de match’. Et ensuite, je serai dans ma chambre pour me détendre. »