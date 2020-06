Covid-19 : la situation en Floride inquiète la NBA et les joueurs

Samedi, la Floride a recensé plus de 4 000 nouveaux cas de coronavirus, soit plus de 12% des personnes testées. Le record de la veille de 3 822 nouveaux cas est déjà battu, et l’État détient le record d’infections quotidiennes dans le pays sur les dix derniers jours. Une situation qui ne fait qu’empirer, et Adam Silver a partagé ses inquiétudes avec des dirigeants de franchises. Même s’il reste persuadé que son concept de « bulle » est la meilleure solution, il a reconnu que le pic d’infections en Floride était préoccupant.

Cependant, lorsqu’on regarde en détail les chiffres du Covid-19 en Floride, la région d’Orlando et plus précisément le comté d’Orange affichent « seulement » 4 500 cas d’infections, et c’est essentiellement le sud de l’Etat qui est touché par l’épidémie. À lui seul, le comté de Miami-Dade compte 25 000 malades du Coronavirus, soit plus d’un quart des infections de l’État qui s’élèvent à 94 000 depuis le début de l’épidémie.

« Je ne peux pas dire que je suis surprise, au regard de l’approche de l’État en matière de déconfinement » a réagi sur ESPN Michelle Roberts, la directrice de l’union des joueurs. « Même si nous prenons des précautions pour que nos joueurs ne prennent pas de vols commerciaux pour se rendre à Orlando, pour que l’accès au campus soit sévèrement limité et, bien sûr, que pour tous les autres protocoles de santé et de sécurité soient mis en place, ces chiffres retiennent tout notre attention. S’il est nécessaire d’ajouter d’autres restrictions sur les personnes qui auront accès au campus, nous chercherons à les mettre en œuvre. »

C’est essentiellement ce qui inquiète les joueurs : les allers-retours du personnel de Disney qui chaque soir rentreront chez eux, et sortiront de la « bulle » pour y revenir le lendemain.

Selon ESPN, la NBA pourrait ainsi faire appel à un prestataire externe pour les chauffeurs des cars, tandis que Disney assure que les contacts de son personnel avec les joueurs seront limités au maximum. À titre d’exemple, les chambres ne seront faites qu’une fois par semaine, et en l’absence des joueurs.