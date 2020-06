Le coronavirus continue de gagner du terrain autour d’Orlando

Voilà un record dont la NBA se serait bien passée. Ce vendredi, l’État de Floride a enregistré plus de 3 800 nouveaux cas de personnes positives au Covid-19. Du jamais vu depuis le début de l’épidémie. C’était le deuxième jour de suite que le « Sunshine State » comptabilisait plus de 3 000 nouveaux cas. En revanche, la courbe du nombre de décès liés au virus est en baisse.

Ces données sont surveillées de près par la NBA qui doit installer sa caravane à Orlando dans environ deux semaines. On rappelle que la reprise des entraînements collectifs est programmée au 9 juillet.

La situation dans le comté d’Orange (1,3 million d’habitants), où est située la ville d’Orlando, interroge particulièrement. Début juin, environ 3 000 personnes de ce territoire étaient testées avec un taux de cas positifs à seulement 2%. Deux semaines plus tard, ce taux grimpait à 15% alors que le nombre de personnes testées était comparable.

Des joueurs contaminés en NHL et MLB

Autrement dit le virus semble bel et bien gagner du terrain dans cette zone.

« Personne ne suggère que ce sera un environnement garanti sans infection, déclarait dans la semaine Michele Roberts, la patronne du syndicat des joueurs. Quel État a le taux le plus bas ? Il n’y a tout simplement aucun moyen de trouver un environnement aseptisé à l’échelle de la planète, et encore moins dans ce pays. Ma satisfaction est que nos joueurs ne vont pas se balader dans la ville d’Orlando. Ils seront transportés par avion sans escale et resteront essentiellement sur le campus pendant toute la durée de leur séjour jusqu’à la fin de la saison. »

À voir malgré tout si cette tendance épidémique peut avoir un impact chez les joueurs qui s’interrogeraient sur leur retour à la compétition, ou non. Idem pour les membres de la WNBA ou de la Major League Soccer qui doivent également gagner la Floride pour reprendre la compétition.

Une mauvaise nouvelle est venue de la Major League Baseball dans laquelle au moins une douzaine de joueurs et membres du staff, dont cinq joueurs des Philadelphia Phillies, viennent d’être testés positifs. En conséquence, la ligue a décidé de fermer immédiatement ces camps d’entraînement en Floride et dans l’Arizona. De son côté, la NHL a annoncé que 11 joueurs sur un groupe de 200 avaient également été contaminés.

La NBA sait donc qu’elle n’est pas à l’abri d’une « rechute » et que les consignes de sécurité devront être suivie à la lettre dans la « bulle ».