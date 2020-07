Victor Oladipo toujours hésitant à reprendre la compétition

Le président de la franchise des Pacers, Kevin Pritchard, peut bien s’enthousiasmer sur les performances physiques de Victor Oladipo, rien n’indique encore que l’arrière sera du voyage à Orlando.

Son hésitation des derniers jours est toujours présente alors que c’est ce 1er juillet que les équipes doivent annoncer leur effectif pour la « bulle ».

« Non, je n’ai pas encore pris ma décision », affirme-t-il à ESPN. « Je prends les jours les uns après les autres. Quand le jour viendra, je le saurai. J’apprécie le fait que mes coéquipiers et ma franchise me soutiennent, quelle que soit ma décision. Dans le même temps, je suis concentré sur le fait de me renforcer le plus possible. »

C’est le risque de rechute, qui reste grand pour celui qui revenait tout juste de blessure, qui le fait douter.

« Cela m’a demandé du temps pour guérir. Et avoir eu une nouvelle longue période d’inactivité avant de se relancer pour des playoffs fait de moi quelqu’un de vulnérable aux blessures. Je n’étais pas encore revenu à 100 %. L’important, ce n’est pas maintenant, c’est le long terme. »

La solution la plus intéressante pour la franchise de l’Indiana serait d’inclure le double All-Star dans le groupe. Ainsi, il pourra s’entraîner collectivement avec ses coéquipiers et tenter de monter en puissance pendant un mois.

La décision de le relancer ou non sera alors prise pour le 2 août et la reprise contre les Sixers. C’est un risque, mais au moins, les Pacers ne grillent pas leur carte prématurément car il serait dommage de faire l’impasse sur Victor Oladipo aujourd’hui alors que ce dernier pourrait être en bonne forme d’ici quelques semaines…